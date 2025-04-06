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        Haberler Gündem Kafeye girip havaya ateş etti, kendisine engel olmak isteyen işletmeciyi bıçakladı - Güncel haberler

        Kafeye girip kabusu yaşattı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kafeye giren şüpheli, önce tabancayla havaya ateş edip, ardından kendisine engel olmak isteyen işletmeciyi bıçaklayıp kaçtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 01:27 Güncelleme: 06.04.2025 - 01:27
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        Kafeye girip kabusu yaşattı
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        Olay, saat 21.30 sıralarında Adapazarı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Papatya Sokak'ta bulunan bir kafede meydana geldi.

        Elinde tabancayla kafeye giren kimliği belirsiz kişi, havaya ateş etti. Şüpheli, daha sonra ise kendisini engellemek isteyen işletmeciyi bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        İsmi öğrenilemeyen yaralı işletmeci, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

        Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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