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Üsküdar'da zabıta görevlilerini darp eden 6 kişiye dava açıldı

İstanbul'da Üsküdar sahilinde bir kafenin yıkımı sırasında İBB görevlileri saldırıya uğramıştı. Olayda ilgili soruşturma tamamlanırken 6 kişiye 8 aydan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Giriş: 03.07.2023 - 14:50 | Güncelleme: ABONE OL
Kafe yıkımında İBB görevlilerini darp eden 6 kişiye dava!
AA

Üsküdar'da yıkım işlemleri sırasında görevli zabıta memurlarını darp eden 6 sanık hakkında, 8 aydan 10 yıl 9 aya kadar değişen sürelerde hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AA'da yer alan habere göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 30 Mayıs'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesinde İmar Şube Müdürü olan müşteki Ramazan Gülten ve İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli'nin, yanlarında görevli zabıta çalışanları ile Mimar Sinan Mahallesi Harem sahilindeki bir iş yerinin yıkımı için bölgeye gittikleri anlatıldı.

İddianamede, müştekilerin iş yerinin fotoğraflarını çektikleri esnada sanıklar Mehmet T. ve Cemil Ç.'nin görevlilerin yanına geldikleri ve iki grup arasında tartışma çıktığı aktarıldı.

Tartışma sırasında başka iş yerlerinin çalışanlarının da tartışmaya dahil oldukları belirtilen iddianamede, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine sanık Abdullah Ş.'nin müşteki Ramazan Gülten'i yumruk atarak yaraladığı kaydedildi.

İddianamede, diğer sanıkların da direndikleri müştekilere tokat, tekme ve yumruk attıkları belirtildi.

İddianamede bu kapsamda, sanık Abdullah Ş.'nin "kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 2 yıl 11 aydan 10 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Diğer sanıklar Cemil Ç., Batuhan E., Fethi A., Garip Ö. ve Hükmü T. hakkında ise "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan ayrı ayrı 8 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Fotoğraflar: İHA

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