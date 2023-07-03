Kafe yıkımında İBB görevlilerini darp eden 6 kişiye dava!

Üsküdar'da yıkım işlemleri sırasında görevli zabıta memurlarını darp eden 6 sanık hakkında, 8 aydan 10 yıl 9 aya kadar değişen sürelerde hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AA'da yer alan habere göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 30 Mayıs'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesinde İmar Şube Müdürü olan müşteki Ramazan Gülten ve İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli'nin, yanlarında görevli zabıta çalışanları ile Mimar Sinan Mahallesi Harem sahilindeki bir iş yerinin yıkımı için bölgeye gittikleri anlatıldı.

İddianamede, müştekilerin iş yerinin fotoğraflarını çektikleri esnada sanıklar Mehmet T. ve Cemil Ç.'nin görevlilerin yanına geldikleri ve iki grup arasında tartışma çıktığı aktarıldı.