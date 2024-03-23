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        Haberler Yaşam Kafasını aracın tekerlek jantına sıkıştıran köpek ekiplerce kurtarıldı

        Kafasını aracın tekerlek jantına sıkıştıran köpek ekiplerce kurtarıldı

        ABD'nin New Jersey eyaletinde itfaiye ekipleri, bir aracın tekerlek jantına kafasını sıkıştıran 'Daisy' isimli köpeği jantı keserek kurtardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 17:22 Güncelleme: 23.03.2024 - 17:22
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          ABD'nin New Jersey eyaletinde Daisy isimli köpeğin kafası, aracın tekerlek jantına sıkıştı.

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          Sahipleri Daisy'i tekerlekten kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bunun üzerine gönüllü itfaiye ekipleri, jantı keserek köpeği kurtardı.

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          New Jersey eyaleti Fraklinville gönüllü itfaiye ekipleri, olayla ilgili yaptığı açıklamada "Daisy kendini evdeki bir tekerleğin jantına sıkışmış halde bulmuştu.

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          Sahiplerinin onu sabun ve suyla kurtarmaya yönelik ilk çabaları başarısız olmuştu. Olay yerine gelen ilk müdahale ekiplerinin de yardımıyla Daisy kurtarıldı ve durumu iyi" denildi.

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