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Kafadar ve Cemre'den 'Kusura Bakma'ya yeni yorum

Kafadar ile Cemre, 'Kusura Bakma' adlı şarkıyı yeniden yorumladı 

Giriş: 24.01.2023 - 14:32 | Güncelleme: ABONE OL
Kafadar ve Cemre'den 'Kusura Bakma'ya yeni yorum - Magazin haberleri
Kafadar ve Cemre'den 'Kusura Bakma'ya yeni yorum
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Yapım ve menajerliğini Esat Kaba’nın yürüttüğü Kafadar, sosyal medyada viral olan videolarıyla keşfedilen Cemre ile Kusura Bakma adlı düet projesinde buluştu.

Kusura Bakma’ya yepyeni bir yorum getiren Kafadar ve Cemre'nin yeni şarkısı tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Projenin yapımcısı Esat Kaba, 'Kusura Bakma'nın bu yeni yorumunun müzikseverler tarafından çok sevileceğine yürekten inandıklarını belirtti.

Cemre ise heyecanın büyük olduğunu ve Kafadar ile düet yaptığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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