Türkiye aylardır Kadir Şeker'i konuşuyor. Darp edildiğini düşündüğü bir kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker'in cezası belli oldu. Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker ne kadar ceza aldı?

KADİR ŞEKER KİMDİR?

Kadir Şeker 20 yaşındaydı. Konya Selçuklu'da yaşayan Kadir şeker üniversite sınavına hazırlanıyordu. Yakın arkadaşlarının açıklamalarına göre Ankara'da bir üniversitede tıp fakültesinde okumak isteyen Kadir Şeker, Şubat ayından beri cezaevinde.

KADİR ŞEKER NE KADAR CEZA ALDI?

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Kadir Şeker hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Mahkeme Heyeti, Kadir Şeker için 'Kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapis kararı verdi. Kadir Şeker'in cezası haksız tahrik nedeniyle 15 yıla indirildi. İyi hal indirimi de yapılan Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.