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        Haberler Magazin Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır'dan 'öldü' iddialarına yanıt - Son dakika magazin haberleri

        Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır'dan 'öldü' iddialarına yanıt

        Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, usta oyuncunun öldüğü yönünde yapılan bir haberin asılsız olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 12:49 Güncelleme: 14.08.2024 - 14:58
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          24 Mart'ta Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır, beynine pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyon alınmış bir süre de tedbir amaçlı entübe edilmişti.

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          Gördüğü tedavinin iyiye gitmesi nedeniyle 27 Mart'ta ekstübe edilen usta oyuncu, 1 Nisan'da da yoğun bakımdan çıkarılmış ve bir süre serviste kaldıktan sonra taburcu olmuştu.

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          Fakat Kadir İnanır'ın hayatını kaybettiği yönünde bir haber yapıldı. Çıkan haberin ardından usta oyuncunun yeğeni Levent İnanır, Habertürk'e yaptığı açıklamada Kadir İnanır'ın hayatta olduğunu söyledi.

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