Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır'dan 'öldü' iddialarına yanıt
Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, usta oyuncunun öldüğü yönünde yapılan bir haberin asılsız olduğunu açıkladı
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24 Mart'ta Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır, beynine pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyon alınmış bir süre de tedbir amaçlı entübe edilmişti.
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Gördüğü tedavinin iyiye gitmesi nedeniyle 27 Mart'ta ekstübe edilen usta oyuncu, 1 Nisan'da da yoğun bakımdan çıkarılmış ve bir süre serviste kaldıktan sonra taburcu olmuştu.
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Fakat Kadir İnanır'ın hayatını kaybettiği yönünde bir haber yapıldı. Çıkan haberin ardından usta oyuncunun yeğeni Levent İnanır, Habertürk'e yaptığı açıklamada Kadir İnanır'ın hayatta olduğunu söyledi.
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