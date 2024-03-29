Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni bir açıklama yapıldı
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Kadir İnanır, pazar günü rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. İnme geçiren Kadir İnanır'ın sağ tarafının felç olduğu tespit edilmişti.
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Tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınan Kadir İnanır; entübe edilerek tedbir amaçlı olarak uyutulmuştu.
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Entübeden çıkarılan ve durumu iyiye giden Kadir İnanır ile ilgili hastaneden yeni bir açıklama yapıldı.
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Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Kadir Bey bugün daha iyi. Daha önce açıkladığımız gibi ekstübe, bilinci açık ve daha anlaşılır konuşabiliyor. Ek hastalıkları kontrol altında, uygulanan tıbbi tedavilere olumlu yanıt alınıyor. Oturabiliyor, fizik tedavi süreci devam ediyor. Yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir ancak yakın zamanda yoğun bakımdan çıkarmayı planlıyoruz" denildi.