Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır (73), önceki gün Kuruçeşme'deydi. Bir mekanda tek başına kahvaltı yapan İnanır, çıkışta objektiflere yansıdı.

Bir süre önce sağlık sorunlarıyla uğraşan usta oyuncunun, fit görüntüsü ve sportif giyim tarzı dikkat çekti.

Kadir İnanır, muhabirlerin sorularını ise, "Başka zaman konuşuruz." diyerek, geri çevirdi.

TÜRKAN ŞORAY VE KADİR İNANIR, YILLAR SONRA BİR ARADA