Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem KADİR GECESİ TARİHİ 2025 | Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek?

        Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek?

        Ramazan ayında iki hafta geride kalırken, Kadir Gecesi tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. Ramazan ayının 26'ncı gününü 27'ye bağlayan gece idrak edilen Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı gün olarak bilinmektedir. Peki, "Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek?" İşte 2025 Kadir Gecesi tarihi, anlam ve önemi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 23:12 Güncelleme: 15.03.2025 - 23:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi için bekleyişe geçildi. Kadir Gecesi, Ramazan ayını 27. gecesi idrak edilmektedir. Kadir Gecesi tarihi Diyanet İşleri'nin dini günler takvimini yayımlamasının ardından belli oldu. Peki, "Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Kadir Gecesi anlam ve önemi nedir?" İşte detaylar...

        • 2

          KADİR GECESİ NE ZAMAN?

          Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 26 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.

        • 3

          KADİR GECESİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ

          Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alan Kadir Gecesi şöyle anlatılıyor:

          "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

          "Sahabeler, Peygamber Efendimizin ramazanın son 10 günü, son 7 günü ve 26. geceyi 27. güne bağlayan gecenin Kadir Gecesi olduğuna dair işaretler verdiğini rivayet etmişler. Ramazanın son 10 günü ibadetlerimizin yoğunluğunun daha üst seviyeye çıkması gerekiyor. Bu zaman diliminde olan Kadir Gecesi'ni bir milat kabul ederiz. Bu gece bir fırsat gecesidir.

        • 4

          KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

          Hak dostları namaz borcu olanların mübârek gecelerde kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

          - Kur’ân-ı Kerîm okumak

          - Tevbe istiğfar etmek

          - Salat u selam getirmek

          - Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak

          - Allah’ı çokça zikretmek

          - Sadaka vermek

          Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı:

          - Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı.

          - Şu duayı okumalı: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî.)

          - Birkaç sayfa Kur'an-ı kerim okumalı.

          - İlmihalden birkaç sayfa okumalı.

          - Az da olsa İslâmiyet’i doğru yayan kuruluşlara yardım yapmalı veya sadaka vermeli.

          - Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli.

          - Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Husileri vurdu
        ABD Husileri vurdu
        Cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı
        Cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir'de sıcaklık rekoru
        İzmir'de sıcaklık rekoru
        Kartal'dan Konya'da sert düşüş!
        Kartal'dan Konya'da sert düşüş!
        Peskov: Zaman doluyor
        Peskov: Zaman doluyor
        Akademisyenler ödüllendirildi
        Akademisyenler ödüllendirildi
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir
        Polis müdahale etti
        Polis müdahale etti
        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!
        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!
        Kasımpaşa'dan kritik galibiyet!
        Kasımpaşa'dan kritik galibiyet!
        2 aylık bebek fenalaştı! Uçak acil iniş yaptı!
        2 aylık bebek fenalaştı! Uçak acil iniş yaptı!
        Tarih: 15 Mart... Turizmin başkentinde deniz sezonu açıldı!
        Tarih: 15 Mart... Turizmin başkentinde deniz sezonu açıldı!
        Sigarada nispi vergi düştü
        Sigarada nispi vergi düştü
        UEFA'dan hangi takım, ne kadar kazandı?
        UEFA'dan hangi takım, ne kadar kazandı?
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Kariyer sezonu!
        Kariyer sezonu!
        Ford Otosan Romanya'da elektrikli araç üretimine başladı
        Ford Otosan Romanya'da elektrikli araç üretimine başladı
        Habertürk Anasayfa