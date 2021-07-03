Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Kadir Doğulu: Eşim Neslihan Atagül tatilde - Magazin haberleri

Kadir Doğulu: Neslihan tatilde

Oyuncu Kadir Doğulu, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Doğulu, 'Geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi koyulan ve zor günler geçiren eşi Neslihan Atagül'ün sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ünlü oyuncu, "Neslihan çok şükür gayet iyi, ailecek tatile gittiler. Ben işlerden dolayı katılamadım" dedi

03.07.2021 - 09:46 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Kadir Doğulu, geçtiğimiz gün Etiler'deki bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte yemek yedi. Çıkışta gazetecilerle sohbet eden Doğulu, "Yapımını üstlendiğim iki, üç filmim var. Sinemaların açılmasını bekliyorum. Sinemaların açılması ile yayınlayacağım" dedi.

  • "NESLİHAN GAYET İYİ"

    39 yaşındaki oyuncu, eşi Neslihan Atagül'ün sağlık durumu soran muhabirlere, "Neslihan çok şükür gayet iyi, ailecek tatile gittiler. Ben işlerden dolayı katılamadım. Onun boş zamanlarında ben, benim boş zamanımda o çalışıyor. Böyle bir denge kurduk" yanıtını verdi.

  • Kadir Doğulu, daha sonra fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını geri çevirmedi.

  • 'GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU' TEŞHİSİ KONULMUŞTU

    Öte yandan meslektaşı Kadir Doğulu ile 2016 yılında evlenen Neslihan Atagül, hızla kilo kaybetmesi sonucunda geçtiğimiz aylarda hastaneye gitmişti.

    Doktorlar, Atagül'e "Geçirgen bağırsak sendromu" teşhisi koymuştu.

    10 gün rapor alan oyuncu, sağlık problemleri nedeniyle rol aldığı diziden de ayrılmıştı.

  • "İKİ ADIM ATINCA YORULUYORUM"

    Bağırsak rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren Atagül, "Daha iyiyim. Gördüğünüz gibi, iki adım atınca yoruluyorum ama en azından biraz daha hayata karışmaya başladım. İyiyim yani" ifadelerini kullanmıştı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!