Birkaç gün önce Instagram üzerinden canlı yayın yaparak takipçileriyle bir araya gelen Kadir Doğulu, şu önerilerde bulunmuştu:

Keşifler, her şey olabilir. Bir makasın yapılışı, bir kitap basımı, doğayla ya da hobilerinizle ilgili bir şeyleri merak edebilirsiniz.