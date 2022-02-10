"Bunlar ayaküstü konuşulacak muhabbetler değil"

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Kadir Doğulu ve oyuncu eşi Neslihan Atagül, önceki akşam Murat Dalkılıç-Sitare Akbaş çiftiyle birlikte Etiler'de görüntülendi.

"BENİ TANIYAN HERKES BANA 'DERVİŞ' DER"

Bir mekandan çıkarken objektiflere yansıyan Doğulu'ya, geçtiğimiz haftalarda bir dergaha katıldığı ve kendisine 'Derviş' denildiği söylentileri hatırlatıldı.

Muhabirlerle sohbet eden Kadir Doğulu, "Arkadaşlar beni tanıyan herkes zaten bana 'Derviş' der. Ayaküstü konuşulacak muhabbetler değil bunlar. Daha sonra uzun uzun konuşur, çay içeriz." şeklinde konuştu.

"GELECEK AY ŞARKI ÇIKARACAĞIM"

Gelecek ay bir şarkı çıkaracağını açıklayan Dalkılıç ise başka bir soruya yanıt vermeden sevgilisiyle birlikte oradan ayrıldı.