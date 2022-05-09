SESSİZLİĞİNİ BOZDU!

Ayrıca Kadir Doğulu'ya geçtiğimiz haftalarda eski rol arkadaşı Serra Arıtürk ile dini nikah kıydığı ve oyuncunun hamile olduğu iddiası da sorulmuştu.

Kahkaha atan Doğulu, "Allah yardımcısı olsun o haberi yapanın. Bu soruyu bana değil, yapana sorun." açıklamasını yapmıştı.