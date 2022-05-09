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Son dakika: Kadir Doğulu Afrika açıklaması ile şok etti! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Afrika yolcusu - Magazin haberleri

Kadir Doğulu: Afrika'ya gitmeyi düşünüyoruz

Önceki gün Etiler'de objektiflere yansıyan Kadir Doğulu, muhabirlerin, "Tatil planınız var mı?" sorusuna yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Dizinin çekimleri öncesi bir tatil yapmayı daha düşünüyoruz. Umuyorum dinlenerek geçireceğiz. Tahminen Güney Yarım Küre’de olur bu sefer tatil, Afrika’ya gitmeyi düşünüyoruz" dedi

09.05.2022 - 08:19 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Kadir Doğulu, önceki gün Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

    Basın mensuplarıyla sohbet eden Doğulu, "Yeni projelerimiz için toplantılar yaptık, dijitale güzel projelerimiz olacak. Artık dünyaya açılmak için uğraşıyoruz. Projelerimizi de bu yönde ayarlamaya çalışıyoruz." dedi.

  • "ÇEKİMLERE BAŞLAMAYA AZ KALDI"

    Yıllar sonra eşi Neslihan Atagül ile birlikte tekrar aynı seti paylaşacak olan Kadir Doğulu, "Çekimlere başlamaya az kaldı. Temmuzun ilk haftası sete çıkarız, eylül gibi de tahminen yayınlanır dizimiz." ifadelerini kullandı.

  • "AFRİKA'YA GİDECEĞİZ"

    Muhabirlerin, "Tatil planınız var mı?" sorusuna da yanıt veren ünlü oyuncu, "Çekim öncesi bir tatil yapmayı daha düşünüyoruz. Umuyorum dinlenerek geçireceğiz. Tahminen Güney Yarım Küre’de olur bu sefer tatil, Afrika’ya gitmeyi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

  • SESSİZLİĞİNİ BOZDU!

    Ayrıca Kadir Doğulu'ya geçtiğimiz haftalarda eski rol arkadaşı Serra Arıtürk ile dini nikah kıydığı ve oyuncunun hamile olduğu iddiası da sorulmuştu.

    Kahkaha atan Doğulu, "Allah yardımcısı olsun o haberi yapanın. Bu soruyu bana değil, yapana sorun." açıklamasını yapmıştı.

  • "AYRILIK" DEDİKODULARI

    Geçtiğimiz aylarda da ünlü çift hakkında "ayrılık" iddiaları ortaya atılmıştı. Kadir Doğulu, sık sık eşi Neslihan Atagül ile boşanacaklarına dair haberler çıkmasıyla ilgili, "Ya, haydi oradan!" diyerek, söylentileri yalanlamıştı.

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