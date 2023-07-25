Kadınlara saldıran tüplü saldırganlar yakalandı

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Fatih’de caddede dolaşan otomobildekiler, yol kenarlarında duran kadınların yanlarına yaklaşarak önce "Çalışıyor musun" diye sordu. Ardından kadınla yangın tüpüyle gaz sıktılar. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, birden fazla kadına aynı şekilde saldıran araçtakilerin o anları da sosyal medyada "Semti böceklerden arındırıyoruz" notuyla paylaştı.

GÖZALTINA ALINDI

Yakın zamanda çekildiği belirtilen görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu. Bu görüntülerin ardından harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.