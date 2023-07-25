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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadınlara saldıran tüplü saldırganlar yakalandı

        Kadınlara saldıran tüplü saldırganlar yakalandı

        İstanbul Fatih'te otomobille caddelerde dolaşarak kaldırımda kadınlara yangın tüpüyle saldıran saldırganlar yakalandı. Saldırganlar o anları sosyal medyada paylaşmıştı.

        Mustafa Şekeroğlu
        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 25.07.2023 - 16:23
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        Tüplü saldırganlar yakalandı
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        Fatih’de caddede dolaşan otomobildekiler, yol kenarlarında duran kadınların yanlarına yaklaşarak önce "Çalışıyor musun" diye sordu. Ardından kadınla yangın tüpüyle gaz sıktılar. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, birden fazla kadına aynı şekilde saldıran araçtakilerin o anları da sosyal medyada "Semti böceklerden arındırıyoruz" notuyla paylaştı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Yakın zamanda çekildiği belirtilen görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu. Bu görüntülerin ardından harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.

        Fatih'te kadınlara yangın tüplü saldırı!
        Fatih'te kadınlara yangın tüplü saldırı! Haberi Görüntüle
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