Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        71
        Fenerbahçe
        FB
        62
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        51
        Beşiktaş
        BJK
        44
        ikas Eyüpspor
        EYP
        44
        Gaziantep FK
        GFK
        38
        Göztepe
        GÖZ
        37
        Rams Başakşehir
        İBFK
        36
        Trabzonspor
        TS
        35
        Kasımpaşa
        KSM
        35
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        33
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        31
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        30
        Net Global Sivasspor
        SVS
        27
        Bellona Kayserispor
        KYS
        27
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Basketbol TKBL Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı! - Basketbol Haberleri

        Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı!

        Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali, yarın Edirne'de başlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 10:33 Güncelleme: 20.03.2025 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı, yarın Edirne'de başlayacak.

        Tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek final aşamasında rakiplerine üstünlük kuran Fenerbahçe Opet, ÇİMSA ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA ve Emlak Konut, kupada şampiyonluk mücadelesi verecek.

        Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyonda ilk maçlar, yarın oynanacak. Günün saat 17.00'de başlayacak müsabakasında Fenerbahçe Opet ile ÇİMSA ÇBK Mersin karşı karşıya gelecek. Diğer yarı final mücadelesinde ise Beşiktaş BOA ile Emlak Konut, saat 20.30'da kozlarını paylaşacak.

        Yarı final karşılaşmalarını kazanan takımlar, şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazanacak. ING Kadınlar Türkiye Kupası final maçı, 23 Mart Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

        REKLAM

        Dörtlü Final maçları, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

        DÖRTLÜ FİNAL YOLU

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13 hafta süren ilk yarı maçlarının ardından 8 takım, Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkı kazandı.

        Ligin ilk devresini ilk 4'te tamamlayan (Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut ve ÇİMSA ÇBK Mersin) takımlar ile 5-8. basamakta bulunan (Beşiktaş BOA, Nesibe Aydın, BOTAŞ ve İlkem Yapı Tarsusspor) ekipler iki torbaya ayrıldı. Çeyrek final eşleşmeleri ve ev sahipleri, gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda belli oldu.

        Çeyrek finalde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 97-57 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi. ÇİMSA ÇBK Mersin, konuk olduğu İlkem Yapı Tarsusspor'u 98-71 yenerek adını son 4 takım arasına yazdırdı.

        Emlak Konut, sahasında BOTAŞ'a 86-64 üstünlük kurarak Edirne biletini aldı. Beşiktaş BOA ise ağırladığı Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 81-67 mağlup ederek Dörtlü Final'e çıktı.

        ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunda yer alan takımlardan Fenerbahçe Opet, 14 kez şampiyonluğa ulaştı. ÇİMSA ÇBK Mersin kupayı 1 kez müzesine götürürken, Emlak Konut ile Beşiktaş BOA ise organizasyonda henüz şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        Mertens’e ‘kal’ teklifi!
        Mertens’e ‘kal’ teklifi!
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Mevsimi başladı! Koparmanın cezası 557 bin TL
        Mevsimi başladı! Koparmanın cezası 557 bin TL
        Baba katilinden kan donduran suçlama!
        Baba katilinden kan donduran suçlama!
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        Baba-oğul çatı tamir ederken düştü!
        Baba-oğul çatı tamir ederken düştü!
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        Özgür Özel: Mücadeleye hazırız
        Özgür Özel: Mücadeleye hazırız
        40 milyon lirayla yakalandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Gözaltı kararı verilen isimler
        Gözaltı kararı verilen isimler
        Adeta eser fışkırıyor
        Adeta eser fışkırıyor
        Soğuk algınlığı ile savaşta birebir!
        Soğuk algınlığı ile savaşta birebir!
        Trump'tan Fed açıklaması
        Trump'tan Fed açıklaması
        İsrail'de Netanyahu protestosu
        İsrail'de Netanyahu protestosu
        Bu yöntemlerle şeker bağımlılığından kurtulun!
        Bu yöntemlerle şeker bağımlılığından kurtulun!
        Habertürk Anasayfa