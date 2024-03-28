Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 kadının sokak ortasındaki kavgası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, kadınlar birbirlerinden şikayetçi olmadı.
Giriş: 28.03.2024 - 09:34 Güncelleme: 28.03.2024 - 09:39
İnegöl'e bağlı Kemalpaşa Mahallesi, Atatürk Bulvarı'nda 2 genç kadın arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.
Saç saça kavga eden kadınlar, çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle ayrıldı.
Birbirlerinden şikayetçi olmayan kadınlar, kavganın ardından olay yerinden uzaklaştı. Kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ