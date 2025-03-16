Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Büşra Işıldar'dan gümüş madalya!

Büşra Işıldar, Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda gümüş madalya kazandı.

🇹🇷 Büşra Işıldar'dan gümüş madalya!



🥊 Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası 81 kilo final maçında ringe çıkan Fenerbahçeli milli sporcu, Rus rakibi Saltanat Medenova'ya mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı. 🥈



Teşekkürler Büşra! 👏 pic.twitter.com/2lb7CHilLV — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) March 16, 2025

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Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın 81 kilo final maçında Büşra, Rusya'dan Saltanat Medenova ile karşılaştı.

Rus rakibine üç raundu da kaybeden milli sporcu, dünya ikincisi oldu.

Büşra Işıldar, büyükler kategorisinde kariyerinde ilk defa uluslararası arenada final oynadı. Gençler kategorisinde birçok şampiyonluğu bulunan 23 yaşında milli boksör, Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda ise bir kez bronz madalya almıştı.

Kariyerinin ilk kez Büyükler Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcusu, gümüş madalya alarak önemli bir başarı elde etti.