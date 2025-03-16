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        Haberler Spor Diğer Boks Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Büşra Işıldar'dan gümüş madalya! - Diğer Haberleri

        Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Büşra Işıldar'dan gümüş madalya!

        Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası 81 kilo final maçında ringe çıkan Fenerbahçeli milli sporcu Büşra Işıldar, Rus rakibi Saltanat Medenova'ya mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 23:11 Güncelleme: 16.03.2025 - 23:11
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        Büşra Işıldar'dan gümüş madalya!
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        Büşra Işıldar, Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda gümüş madalya kazandı.

        Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın 81 kilo final maçında Büşra, Rusya'dan Saltanat Medenova ile karşılaştı.

        Rus rakibine üç raundu da kaybeden milli sporcu, dünya ikincisi oldu.

        Büşra Işıldar, büyükler kategorisinde kariyerinde ilk defa uluslararası arenada final oynadı. Gençler kategorisinde birçok şampiyonluğu bulunan 23 yaşında milli boksör, Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda ise bir kez bronz madalya almıştı.

        Kariyerinin ilk kez Büyükler Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcusu, gümüş madalya alarak önemli bir başarı elde etti.

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