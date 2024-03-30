Kadınlar derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 4 golle geçti!
Kadınlar Futbol Ligi'nde Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü derbide Fenerbahçe'yi 4-2 yendi. Beşiktaş'ın 3 golünü daha önce Fenerbahçe forması giyen Nikoda Fishley attı
Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi 26. hafta maçında Beşiktaş United Payment ile Fenerbahçe Petrol Ofisi karşı karşıya geldi. Beşiktaş, mücadeleyi 4-2'lik skorla kazandı.
Fenerbahçe, 23. dakikada Zenatha Coleman'ın penaltıdan attığı golle öne geçti. Beşiktaş'ta Nikoda Fishley 35 ve 42'de attığı gollerle takımının soyunma odasına 2-1 önde gitmesini sağladı.
Beşiktaş'tan önce Fenerbahçe'de forma giyen Fishley, 59. dakikada attığı golle hat-trick yaptı ve skoru 3-1'e getirdi.
Beşiktaş, Opah Clement ile 73'te skoru 4-1'e getirdi. Fenerbahçe'de 80'de sahneye çıkan Haley Berg, maçın skorunu 4-2 olarak belirledi.
Beşiktaş, bu galibiyetle üst üste 6. kez kazandı ve puanını 50'ye yükseltti. Fenerbahçe ise 57 puanda kaldı.
Beşiktaş, gelecek hafta Hakkarigücü deplasmanına gidecek. Fenerbahçe, Amed Sportif'i ağırlayacak.