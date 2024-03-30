Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        81
        Fenerbahçe
        FB
        79
        Trabzonspor
        TS
        49
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        43
        Rams Başakşehir
        İBFK
        42
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        42
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        41
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        39
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        39
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        36
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        36
        MKE Ankaragücü
        MKE
        33
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        33
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        30
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        29
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Futbol Kadınlar derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 4 golle geçti! - Futbol Haberleri

        Kadınlar derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 4 golle geçti!

        Kadınlar Futbol Ligi'nde Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü derbide Fenerbahçe'yi 4-2 yendi. Beşiktaş'ın 3 golünü daha önce Fenerbahçe forması giyen Nikoda Fishley attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 15:11 Güncelleme: 30.03.2024 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadınlar derbisinde kazanan Beşiktaş!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi 26. hafta maçında Beşiktaş United Payment ile Fenerbahçe Petrol Ofisi karşı karşıya geldi. Beşiktaş, mücadeleyi 4-2'lik skorla kazandı.

        Fenerbahçe, 23. dakikada Zenatha Coleman'ın penaltıdan attığı golle öne geçti. Beşiktaş'ta Nikoda Fishley 35 ve 42'de attığı gollerle takımının soyunma odasına 2-1 önde gitmesini sağladı.

        Beşiktaş'tan önce Fenerbahçe'de forma giyen Fishley, 59. dakikada attığı golle hat-trick yaptı ve skoru 3-1'e getirdi.

        REKLAM

        Beşiktaş, Opah Clement ile 73'te skoru 4-1'e getirdi. Fenerbahçe'de 80'de sahneye çıkan Haley Berg, maçın skorunu 4-2 olarak belirledi.

        Beşiktaş, bu galibiyetle üst üste 6. kez kazandı ve puanını 50'ye yükseltti. Fenerbahçe ise 57 puanda kaldı.

        Beşiktaş, gelecek hafta Hakkarigücü deplasmanına gidecek. Fenerbahçe, Amed Sportif'i ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte Eylem Tok ve oğlunun adım adım firar planı! Neden Mısır'a uçtular?
        İşte Eylem Tok ve oğlunun adım adım firar planı! Neden Mısır'a uçtular?
        Ehliyetsiz sürücü sara krizi geçirmiş!
        Ehliyetsiz sürücü sara krizi geçirmiş!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un 5 yıl daha kaybetmeye takati kalmadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un 5 yıl daha kaybetmeye takati kalmadı
        Maaşı yetmeyenler karta mı yüklendi?
        Maaşı yetmeyenler karta mı yüklendi?
        Dünyaca ünlü yıldız metroda
        Dünyaca ünlü yıldız metroda
        TIR devrildi! 4 ölü, 3 yaralı
        TIR devrildi! 4 ölü, 3 yaralı
        Hollanda'da rehine krizi
        Hollanda'da rehine krizi
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim güvenliği tedbirlerini açıklandı
        Seçim güvenliği tedbirlerini açıklandı
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        Nurşah, 26 yaşındaydı! Çok büyük acı!
        Nurşah, 26 yaşındaydı! Çok büyük acı!
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        Fenerbahçe için kritik hafta!
        Fenerbahçe için kritik hafta!
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        Tercihleri belli oldu
        Tercihleri belli oldu
        Âşıklar haftası
        Âşıklar haftası
        Habertürk Anasayfa