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Kiminin hiç fırsatı olmamış, kimi hep çekinmiş... Ancak öğrenmenin yaşı yoktur derler. Beylikdüzü'nde de bisiklet sürmeyi öğrenmek isteyen kadınlar için ücretsiz olarak özel proje yürütülüyor. Beylikdüzü'nde yer alan Kırlangıç Bisiklet Kulübü ve Beylikdüzü Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla ortaya çıkan projede, Sağlık Bakanlığı’nın "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” kapsamında belediyelere verdiği bisikletler kullanılıyor. Bu sayede kadınlar hiçbir ekipman ve eğitim ücreti ödemeden bisiklet kullanmayı öğrenebiliyor.

DENGE YÖNTEMİYLE ÇOK KOLAY ÖĞRENİLİYOR

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Bisiklet kullanmanın en önemli aşaması, iki teker üzerinde dururken dengeyi sağlamak. Projede eğitmen olarak görev alan, 3. kademe bisiklet antrenörü ve Milli Takım U15 Antrenörü Ensar Efendioğlu, "Denge bisikletiyle başlıyor. 2 yaşındaki çocuklarda pedalsız bisikletle başlıyor. Çocuklar sadece pedalsız bisiklette tay tay yapıp denge kurmayı öğreniyor. Bu 2 yaşındaki çocuğun el - göz koordinasyonunu artırıyor, inanılmaz bir denge gelişimini sağlıyor. Biz de burada o tekniği öğretiyoruz. Bisikletler büyük ama yetişkinlerin pedallarını söküyoruz, ayaklarıyla tay tay yapmayı denge kurmayı öğretiyoruz. Bazen 5 dakikada da oluyor bazen 20 dakikada da oluyor, o dengeyi kurmayı öğrenen kursiyerde pedalları takıyorum ve hemen bisikleti sürmeye başlıyor." dedi.

"BİSİKLET 7'DEN 70'E HERKES İÇİN, TEK EKSİĞİMİZ BİSİKLET YOLLARI" Efendioğlu, bisikletin 7'den 70'e herkes için olduğunu belirterek, "Benim bisiklet kullanarak sadece 25-30 kilo veren arkadaşım var. Bisiklet, yüzmeden sonra en iyi spor dalı olarak geçiyor. Vücudun hemen hemen her noktasını çalıştırıyor, inanılmaz bir kardiyo aleti." dedi. Efendioğlu, bisiklet yollarına vurgu yaparak "Bisiklette tek eksiğimiz bisiklet yollarımız maalesef. Ben bisikleti bir ulaşım aracı olarak görüyorum, sadece bir karne hediyesi değil. İstanbul trafiğinin bence tek çözümü bisiklet. Ben bisikletle Beylikdüzü'nden Eminönü'ne 1 saat 10 dakikaya gidiyorum ama özel aracım 1 saat 10 dakikada Şirinevler'e gidemem. O yüzden bisiklet hem bir spor aleti, hem ulaşım hem de ekonomi yönü var. Ayrıca stres atma yönü var." ifadelerini kullandı. "MUTLULUKTAN ÇOCUK GİBİ OLUYORLAR" REKLAM Bisikletin sürmeyi bilmeyen yetişkin kadınların içinde ukde kaldığını söyleyen Efendioğlu, "2 saat burada bisiklet öğrenip, sürüyorlar. Mutluluktan çocuk gibi oluyorlar. Onlara çocukluklarını burada aslında yaşatıyoruz ve enerjileriyle öğrenme hevesleriyle bu çocukluğu bize de yaşatıyorlar." dedi.

"ÖZEL DERS BİLE VERSEK BU KADAR HIZLI ÖĞRENEMEZLER" Efendioğlu, kadınların bir arada eğitim almalarının öğrenme sürelerine olumlu anlamda katkı sağladığını belirterek "Özel ders bile versek bu kadar hızlı öğrenemezler. Burada kendi yaş grubunda 10 tane kursiyerle çalışıyoruz. Hepsi birbirini fark ettirmeden gaza getiriyor. Birbirlerine olan rekabetleri burada inanılmaz bir öğrenme hevesi doğuruyor. Normalde özel kursta 3 gün sürecekse burada yarım saatte öğrenmiş oluyorlar." şeklinde konuştu.

"51 YAŞINDA, YARIM SAATTE BİSİKLET SÜRMEYİ ÖĞRENDİM" Projeye katılan kursiyerlerden Kadriye Soykan, bisiklet kullanmayı kısa sürede öğrendiklerini belirterek "51 yaşına kadar bisiklet kullanmayı bilmiyordum. Öğrenmeden önce 'ben bunu nasıl yapacağım' diyordum. Ama Ensar Hoca'mız bize nasıl dengede durulacağını öğretti. Dengede durduktan sonra da nasıl sürmemiz gerektiğini teknikleriyle öğrendik. İlk derste yarım saatte öğrendim. 2 saatte olsa geliyoruz burada hem bisiklet kullanmayı öğreniyoruz hem de kafamızı dağıtıyoruz." dedi. REKLAM Bir başka kursiyer de "Direktiflere uyduğunuz zaman, çok kolay öğrenebiliyormuşsunuz gerçekten. 10-12 yaşlarında kullanmıştım ama daha sonra hiç kullanma fırsatı bulamamıştım. Şuanda sürebiliyorum, 20 dakika içerisinde. Sağ olsun eğitmenlerimiz gayet güzel bir şekilde öğrettiler" ifadelerini kullandı.

"EN ETKİLİ VE RENKLİ EĞİTİMİMİZ BU" Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Spor Kulübü Başkanı Haluk Karataş projenin başlangıç noktasını anlatırken "Bugüne kadar kulübüz binlerce kişiye eğitim verdi. Tek eksik gördüğümüz kadınların fazla olmamasıydı. Kadın arkadaşların da 'biz çok istiyoruz ama böyle bir şey düzenlemiyorsunuz ki' dediklerinde sadece kadınlara yönelik bir eğitim istendiğini anladım. İnanın en etkili ve renkli eğitimimiz bu" ifadelerini kullandı.