Kadına yönelik şiddete karşı önemli adım!

İçişleri Bakanlığı kadına yönelik şiddetle ilgili yeni yılın ilk gününde dikkat çeken bir genelge yayınladı. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi'ne göre, emniyet ve jandarma teşkilatlarında sadece bu konuda uzmanlaşan birimler kurulacak.