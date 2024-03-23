O anlar kamerada! Araçtan inip kadına saldırdı!
İstanbul Kadıköy'de, bir minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücüye, aracından inip küfrederek saldırdı. O anlar, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı
İstanbul'da tüyler ürperten olay, Kadıköy Kozyatağı Kaya Sultan Sokağı'nda meydana geldi.
İKİ SÜRÜCÜ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, sokak üzerinde ilerleyen panelvan minibüsün şoförü ile kadın sürücü arasında tartışma çıktı.
ARAÇTAN İNİP KADINA SALDIRDI
Aracından inen kadın sürücü, minibüsün camına yaklaşarak şoföre tepki gösterdi. Kadın sürücü, minibüsün kapısını açmaya çalıştığı sırada aracından inen şoför, kadına saldırdı.
VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ
Vatandaşların kavgayı ayırmasının ardından sözlü tartışma devam etti. Kavga nedeniyle sokak üzerinde bir süre trafik durdu.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Çevredeki vatandaşlar araya girerek iki sürücü araçlarına bindirdi. Araçlarına binen sürücüler olay yerinden ayrıldı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.