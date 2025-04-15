Kadın Yönetmenler Festivali'nde finalistler açıklandı
"Göründüğü Gibi Değil" sloganıyla, 5-10 Mayıs 2025 tarihleri arasında İzmir'de sinemaseverlerle buluşacak olan 8. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali'nin finalist isimleri açıklandı
Kadın Yönetmenler Derneği tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali, 5-10 Mayıs 2025 tarihleri arasında İzmir’de sinemaseverlerle buluşuyor. Yönetmen Aysim Türkmen, müzisyen ve Akademisyen Prof. Berrak Taranç, sinema yazarı Banu Bozdemir, Dr. Öğr. Üyesi Dilaver Bayındır, Akademisyen ve yönetmen Doç. Dr. Hilal Süreyya Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi Ebru Özyurt, yer aldığı ön jüri, yarışma ve gösterim için 30 ülkeden 94 film belirledi. Filmler, Institut Français İzmir, İzmir Sanat, Casa Italia’da sinemaseverler ile buluşacak. “Göründüğü Gibi Değil” sloganıyla, Türk Tuborg A.Ş. ana sponsorluğunda, gerçekleştirilen festivalin detaylı programı ve Dünya Panorama seçkisi ilerleyen günlerde açıklanacak. 35 film dünyada ilk kez, 58 film ise Türkiye’de ilk kez gösterilecek..png
Kadın sinemacıların yaratıcılığını, direncini ve dünyaya bakışını görünür kılmayı amaçlayan festival, farklı coğrafyalardan, kültürlerden ve hikâyelerden beslenen 94 filmle kadın yönetmenlerin anlatı gücüne alan açıyor. Gösterimlerin yanı sıra, atölyeler, paneller, söyleşiler ve özel bölümlerle dolu bir program izleyiciyi bekliyor. Bu yıl da devam edecek olan, Megapol Kültür Merkezi sponsorluğunda, Institut français İzmir ve Goethe-Institut iş birliğiyle “İzmir’den Karakter Yaratmak” Proje Geliştirme Atölyesi, genç yönetmenlerin yaratıcı projelerini geliştirmeleri için ilham verici bir alan sunarken, İzmir'in kültürel mirasını sinema ile buluşturmayı amaçlıyor. Festival, kadınların hikâyelerini sinema aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve sinema sektöründeki eşit temsiliyet mücadelesine katkı sunmayı sürdürüyor. 2018 yılında başlayan festivalin direktörlüğünü bu yıl da kurucu direktör Gülten Taranç ve Onursal Başkanlığını Av. Sema Pekdaş üstleniyor.
ULUSAL VE ULUSLARARASI YARIŞMALAR
67 ülkeden 475 başvurunun gerçekleştiği 8. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali kapsamında 8 kategoride film yarışmalarında 35 film dünya prömiyerini, 58 film ise Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek. Ayrıca Siyad tarafından Siyad En İyi Kısa Film ve En İyi Belgesel ödüllerinin verileceği Dünya Panoraması ve yarışma bölümleri ile toplamda 30 ülkeden 94 film izleyici ile buluşacak..png
ALTIN MAKARA ULUSAL UZUN METRAJ FİNALİSTLERİ 2025
Gökşin Doğa Egesoy İkarus Türkiye
Belkıs Bayrak Gülizar Türkiye
Cemile Kırmızı Karadaş Benimle Maviden Konuş Türkiye
Özlem Çıngırlar Kayıtsız Türkiye
Ayçıl Yeltan Fidan Türkiye
Serpil Altın Bir Zamanlar Gelecek: 2121 Türkiye
ALTIN MAKARA ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİNALİSTLERİ 2025
Aızhan Kassymbek Madina Kazakistan
Yana Lekarska Because I Love Bad Weather Bulgaristan
Afef Ben Mahmoud, Khalil Benkirane Backstage Katar
Marie-Magdalena Kochová The Other One Çekya
Hairong Tian My World Without Me Çin
KISA CANDIR ULUSAL FİNALİSTLER 2025
Tuvana Simin Günay Dank Türkiye
Selin Öksüzoğlu Adieu Tortue Fransa
Berna Sitera Değirmen Protokol Türkiye
Deniz Büyükkırlı Tavuksuyuna Çorba Türkiye
Emine Uysal Berger, Özgür Ceylan Gukla Türkiye
Ecre Begüm Bayrak Kurtlar Türkiye
Hazal Beril Cam Sinek Gibi Türkiye
Ece Dizdar Mükemmel Türkiye
KISA CANDIR ULUSLARARASI FİNALİSTLER 2025
Christine Grulois Like A Cloud Belçika
Ngozi Onwurah Neighborhood Alert Abd
Anabel Díez, Luis Centurión Autumn İspanya
Maria Melenevskaya Give A Way Rusya
Victoria Warmerdam I'm Not A Robot Hollanda
Ipek Sertöz Homeplanet Almanya
Marine Auclair March Blue Land İspanya
Mana Pakseresht Choliboli İran
Selma Cervantes Sweatshop Girl Meksika
Ingrid Perez Lopez Tomorrow Kolombiya
ULUSAL KAMERAGÖZ BELGESEL FİNALİSTLERİ 2025
Arwa Damon, Binnur Karaevli Seize The Summit Abd
Aylin Kuryel, Raşel Meseri Şehir Ve Mesih Türkiye
Aslı Akdağ Annemin Mucizesi Türkiye
Didem Tütüncü Sınırdaki Kanatlar Türkiye
Ebru Erke Mama Turkey Türkiye
Fatma Karakuş Kaçmaz Kadranı Olmayan Saat Türkiye
Ebru Aksoy Bu Sokaktan Geçer Miyim Türkiye
ULUSLARARASI KAMERAGÖZ BELGESEL FİNALİSTLERİ 2025
Marzena Sowa The Godmother Belçika
Nadina Dobrowolska Out Of Sight, By The Forest Polanya
Roya Sadat The Sharp Edge Of Peace Abd
Els Moors, Dominique Henry Notre Kanaal Belçika
Luka Yuanyuan Yang Chinatown Cha-Cha Abd
Elena Laskari Do I Really Have To Die? Kırgızistan
Belinda Lloyd To Thank The Room Avustralya
Marianna Fumai Sisters İtalya
Sarah Anne Gross Grains Of Sand Almanya
Maryam Elhamian, Mostafa Hajighasemi Khalaj Family (How A Woman Struggles To Survive) İran
Beatriz Balsini Prates Despite Brezilya
ULUSLARARASI ANİMASYON FİNALİSTLERİ 2025
Lee Whitmore Travels On My Donkey Avustralya
Miriam Muraca Choices&Changes İtalya
Ada Güvenir As If It Could Belçika
Luo Dandan Boudoir Doll Çin
Cynthia Levitan Pietra Portekiz
Didar Uluğ You Made It! Türkiye
Ramak Amin Kazemi Paper Flowers İran
Esther Casas Roura Flocky İspanya
Özlem Baykuş Rezzan Türkiye
Chelo Loureiro Go My Way İspanya
ULUSLARARASI DENEYSEL FİNALİSTLERİ 2025
Devina Sofiyanti Whispers Of Exiles Endonezya
Priya Sircar Murmuration Abd
Narges Elahi Fish Dance İran
Elham Farashah Butterfly Dream İran
Gizem Tataroglu Cargo Kanada
Yiyao Zhang Persimmon Sonata Abd
Jiaying Jing Liminal Abd
Carina Pierro Corso Wildflower Portekiz
Nebiye Arı My Struggle Türkiye
Marta Arjona, Maite Blasco Dolors İspany