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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Kadın Yönetmenler Festivali'nde finalistler açıklandı

        Kadın Yönetmenler Festivali'nde finalistler açıklandı

        "Göründüğü Gibi Değil" sloganıyla, 5-10 Mayıs 2025 tarihleri arasında İzmir'de sinemaseverlerle buluşacak olan 8. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali'nin finalist isimleri açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 11:47 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:47
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        Kadın Yönetmenler Festivali'nde finalistler açıklandı
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        Kadın Yönetmenler Derneği tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali, 5-10 Mayıs 2025 tarihleri arasında İzmir’de sinemaseverlerle buluşuyor. Yönetmen Aysim Türkmen, müzisyen ve Akademisyen Prof. Berrak Taranç, sinema yazarı Banu Bozdemir, Dr. Öğr. Üyesi Dilaver Bayındır, Akademisyen ve yönetmen Doç. Dr. Hilal Süreyya Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi Ebru Özyurt, yer aldığı ön jüri, yarışma ve gösterim için 30 ülkeden 94 film belirledi. Filmler, Institut Français İzmir, İzmir Sanat, Casa Italia’da sinemaseverler ile buluşacak. “Göründüğü Gibi Değil” sloganıyla, Türk Tuborg A.Ş. ana sponsorluğunda, gerçekleştirilen festivalin detaylı programı ve Dünya Panorama seçkisi ilerleyen günlerde açıklanacak. 35 film dünyada ilk kez, 58 film ise Türkiye’de ilk kez gösterilecek.

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        Kadın sinemacıların yaratıcılığını, direncini ve dünyaya bakışını görünür kılmayı amaçlayan festival, farklı coğrafyalardan, kültürlerden ve hikâyelerden beslenen 94 filmle kadın yönetmenlerin anlatı gücüne alan açıyor. Gösterimlerin yanı sıra, atölyeler, paneller, söyleşiler ve özel bölümlerle dolu bir program izleyiciyi bekliyor. Bu yıl da devam edecek olan, Megapol Kültür Merkezi sponsorluğunda, Institut français İzmir ve Goethe-Institut iş birliğiyle “İzmir’den Karakter Yaratmak” Proje Geliştirme Atölyesi, genç yönetmenlerin yaratıcı projelerini geliştirmeleri için ilham verici bir alan sunarken, İzmir'in kültürel mirasını sinema ile buluşturmayı amaçlıyor. Festival, kadınların hikâyelerini sinema aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve sinema sektöründeki eşit temsiliyet mücadelesine katkı sunmayı sürdürüyor. 2018 yılında başlayan festivalin direktörlüğünü bu yıl da kurucu direktör Gülten Taranç ve Onursal Başkanlığını Av. Sema Pekdaş üstleniyor.

        ULUSAL VE ULUSLARARASI YARIŞMALAR

        67 ülkeden 475 başvurunun gerçekleştiği 8. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali kapsamında 8 kategoride film yarışmalarında 35 film dünya prömiyerini, 58 film ise Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek. Ayrıca Siyad tarafından Siyad En İyi Kısa Film ve En İyi Belgesel ödüllerinin verileceği Dünya Panoraması ve yarışma bölümleri ile toplamda 30 ülkeden 94 film izleyici ile buluşacak.

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        ALTIN MAKARA ULUSAL UZUN METRAJ FİNALİSTLERİ 2025

        Gökşin Doğa Egesoy İkarus Türkiye

        Belkıs Bayrak Gülizar Türkiye

        Cemile Kırmızı Karadaş Benimle Maviden Konuş Türkiye

        Özlem Çıngırlar Kayıtsız Türkiye

        Ayçıl Yeltan Fidan Türkiye

        Serpil Altın Bir Zamanlar Gelecek: 2121 Türkiye

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        ALTIN MAKARA ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİNALİSTLERİ 2025

        Aızhan Kassymbek Madina Kazakistan

        Yana Lekarska Because I Love Bad Weather Bulgaristan

        Afef Ben Mahmoud, Khalil Benkirane Backstage Katar

        Marie-Magdalena Kochová The Other One Çekya

        Hairong Tian My World Without Me Çin

        KISA CANDIR ULUSAL FİNALİSTLER 2025

        Tuvana Simin Günay Dank Türkiye

        Selin Öksüzoğlu Adieu Tortue Fransa

        Berna Sitera Değirmen Protokol Türkiye

        Deniz Büyükkırlı Tavuksuyuna Çorba Türkiye

        Emine Uysal Berger, Özgür Ceylan Gukla Türkiye

        Ecre Begüm Bayrak Kurtlar Türkiye

        Hazal Beril Cam Sinek Gibi Türkiye

        Ece Dizdar Mükemmel Türkiye

        KISA CANDIR ULUSLARARASI FİNALİSTLER 2025

        Christine Grulois Like A Cloud Belçika

        Ngozi Onwurah Neighborhood Alert Abd

        Anabel Díez, Luis Centurión Autumn İspanya

        Maria Melenevskaya Give A Way Rusya

        Victoria Warmerdam I'm Not A Robot Hollanda

        Ipek Sertöz Homeplanet Almanya

        Marine Auclair March Blue Land İspanya

        Mana Pakseresht Choliboli İran

        Selma Cervantes Sweatshop Girl Meksika

        Ingrid Perez Lopez Tomorrow Kolombiya

        ULUSAL KAMERAGÖZ BELGESEL FİNALİSTLERİ 2025

        Arwa Damon, Binnur Karaevli Seize The Summit Abd

        Aylin Kuryel, Raşel Meseri Şehir Ve Mesih Türkiye

        Aslı Akdağ Annemin Mucizesi Türkiye

        Didem Tütüncü Sınırdaki Kanatlar Türkiye

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        Ebru Erke Mama Turkey Türkiye

        Fatma Karakuş Kaçmaz Kadranı Olmayan Saat Türkiye

        Ebru Aksoy Bu Sokaktan Geçer Miyim Türkiye

        ULUSLARARASI KAMERAGÖZ BELGESEL FİNALİSTLERİ 2025

        Marzena Sowa The Godmother Belçika

        Nadina Dobrowolska Out Of Sight, By The Forest Polanya

        Roya Sadat The Sharp Edge Of Peace Abd

        Els Moors, Dominique Henry Notre Kanaal Belçika

        Luka Yuanyuan Yang Chinatown Cha-Cha Abd

        Elena Laskari Do I Really Have To Die? Kırgızistan

        Belinda Lloyd To Thank The Room Avustralya

        Marianna Fumai Sisters İtalya

        Sarah Anne Gross Grains Of Sand Almanya

        Maryam Elhamian, Mostafa Hajighasemi Khalaj Family (How A Woman Struggles To Survive) İran

        Beatriz Balsini Prates Despite Brezilya

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        ULUSLARARASI ANİMASYON FİNALİSTLERİ 2025

        Lee Whitmore Travels On My Donkey Avustralya

        Miriam Muraca Choices&Changes İtalya

        Ada Güvenir As If It Could Belçika

        Luo Dandan Boudoir Doll Çin

        Cynthia Levitan Pietra Portekiz

        Didar Uluğ You Made It! Türkiye

        Ramak Amin Kazemi Paper Flowers İran

        Esther Casas Roura Flocky İspanya

        Özlem Baykuş Rezzan Türkiye

        Chelo Loureiro Go My Way İspanya

        ULUSLARARASI DENEYSEL FİNALİSTLERİ 2025

        Devina Sofiyanti Whispers Of Exiles Endonezya

        Priya Sircar Murmuration Abd

        Narges Elahi Fish Dance İran

        Elham Farashah Butterfly Dream İran

        Gizem Tataroglu Cargo Kanada

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        Yiyao Zhang Persimmon Sonata Abd

        Jiaying Jing Liminal Abd

        Carina Pierro Corso Wildflower Portekiz

        Nebiye Arı My Struggle Türkiye

        Marta Arjona, Maite Blasco Dolors İspany

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        #Kadın Yönetmenler Derneği 
        #Kadın Yönetmenler Festivali
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