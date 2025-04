Kadın Yönetmenler Festivali'nde finalistler açıklandı

Kadın Yönetmenler Derneği tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali, 5-10 Mayıs 2025 tarihleri arasında İzmir’de sinemaseverlerle buluşuyor. Yönetmen Aysim Türkmen, müzisyen ve Akademisyen Prof. Berrak Taranç, sinema yazarı Banu Bozdemir, Dr. Öğr. Üyesi Dilaver Bayındır, Akademisyen ve yönetmen Doç. Dr. Hilal Süreyya Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi Ebru Özyurt, yer aldığı ön jüri, yarışma ve gösterim için 30 ülkeden 94 film belirledi. Filmler, Institut Français İzmir, İzmir Sanat, Casa Italia’da sinemaseverler ile buluşacak. “Göründüğü Gibi Değil” sloganıyla, Türk Tuborg A.Ş. ana sponsorluğunda, gerçekleştirilen festivalin detaylı programı ve Dünya Panorama seçkisi ilerleyen günlerde açıklanacak. 35 film dünyada ilk kez, 58 film ise Türkiye’de ilk kez gösterilecek.

Kadın sinemacıların yaratıcılığını, direncini ve dünyaya bakışını görünür kılmayı amaçlayan festival, farklı coğrafyalardan, kültürlerden ve hikâyelerden beslenen 94 filmle kadın yönetmenlerin anlatı gücüne alan açıyor. Gösterimlerin yanı sıra, atölyeler, paneller, söyleşiler ve özel bölümlerle dolu bir program izleyiciyi bekliyor. Bu yıl da devam edecek olan, Megapol Kültür Merkezi sponsorluğunda, Institut français İzmir ve Goethe-Institut iş birliğiyle “İzmir’den Karakter Yaratmak” Proje Geliştirme Atölyesi, genç yönetmenlerin yaratıcı projelerini geliştirmeleri için ilham verici bir alan sunarken, İzmir'in kültürel mirasını sinema ile buluşturmayı amaçlıyor. Festival, kadınların hikâyelerini sinema aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve sinema sektöründeki eşit temsiliyet mücadelesine katkı sunmayı sürdürüyor. 2018 yılında başlayan festivalin direktörlüğünü bu yıl da kurucu direktör Gülten Taranç ve Onursal Başkanlığını Av. Sema Pekdaş üstleniyor.

ULUSAL VE ULUSLARARASI YARIŞMALAR 67 ülkeden 475 başvurunun gerçekleştiği 8. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali kapsamında 8 kategoride film yarışmalarında 35 film dünya prömiyerini, 58 film ise Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek. Ayrıca Siyad tarafından Siyad En İyi Kısa Film ve En İyi Belgesel ödüllerinin verileceği Dünya Panoraması ve yarışma bölümleri ile toplamda 30 ülkeden 94 film izleyici ile buluşacak. .png ALTIN MAKARA ULUSAL UZUN METRAJ FİNALİSTLERİ 2025 Gökşin Doğa Egesoy İkarus Türkiye Belkıs Bayrak Gülizar Türkiye Cemile Kırmızı Karadaş Benimle Maviden Konuş Türkiye Özlem Çıngırlar Kayıtsız Türkiye Ayçıl Yeltan Fidan Türkiye Serpil Altın Bir Zamanlar Gelecek: 2121 Türkiye ALTIN MAKARA ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİNALİSTLERİ 2025 Aızhan Kassymbek Madina Kazakistan Yana Lekarska Because I Love Bad Weather Bulgaristan Afef Ben Mahmoud, Khalil Benkirane Backstage Katar

Marie-Magdalena Kochová The Other One Çekya Hairong Tian My World Without Me Çin KISA CANDIR ULUSAL FİNALİSTLER 2025 Tuvana Simin Günay Dank Türkiye Selin Öksüzoğlu Adieu Tortue Fransa Berna Sitera Değirmen Protokol Türkiye Deniz Büyükkırlı Tavuksuyuna Çorba Türkiye Emine Uysal Berger, Özgür Ceylan Gukla Türkiye Ecre Begüm Bayrak Kurtlar Türkiye Hazal Beril Cam Sinek Gibi Türkiye Ece Dizdar Mükemmel Türkiye KISA CANDIR ULUSLARARASI FİNALİSTLER 2025 Christine Grulois Like A Cloud Belçika Ngozi Onwurah Neighborhood Alert Abd Anabel Díez, Luis Centurión Autumn İspanya Maria Melenevskaya Give A Way Rusya Victoria Warmerdam I'm Not A Robot Hollanda Ipek Sertöz Homeplanet Almanya Marine Auclair March Blue Land İspanya

Mana Pakseresht Choliboli İran Selma Cervantes Sweatshop Girl Meksika Ingrid Perez Lopez Tomorrow Kolombiya ULUSAL KAMERAGÖZ BELGESEL FİNALİSTLERİ 2025 Arwa Damon, Binnur Karaevli Seize The Summit Abd Aylin Kuryel, Raşel Meseri Şehir Ve Mesih Türkiye Aslı Akdağ Annemin Mucizesi Türkiye Didem Tütüncü Sınırdaki Kanatlar Türkiye Ebru Erke Mama Turkey Türkiye Fatma Karakuş Kaçmaz Kadranı Olmayan Saat Türkiye Ebru Aksoy Bu Sokaktan Geçer Miyim Türkiye ULUSLARARASI KAMERAGÖZ BELGESEL FİNALİSTLERİ 2025 Marzena Sowa The Godmother Belçika Nadina Dobrowolska Out Of Sight, By The Forest Polanya Roya Sadat The Sharp Edge Of Peace Abd Els Moors, Dominique Henry Notre Kanaal Belçika Luka Yuanyuan Yang Chinatown Cha-Cha Abd Elena Laskari Do I Really Have To Die? Kırgızistan

Belinda Lloyd To Thank The Room Avustralya Marianna Fumai Sisters İtalya Sarah Anne Gross Grains Of Sand Almanya Maryam Elhamian, Mostafa Hajighasemi Khalaj Family (How A Woman Struggles To Survive) İran Beatriz Balsini Prates Despite Brezilya ULUSLARARASI ANİMASYON FİNALİSTLERİ 2025 Lee Whitmore Travels On My Donkey Avustralya Miriam Muraca Choices&Changes İtalya Ada Güvenir As If It Could Belçika Luo Dandan Boudoir Doll Çin Cynthia Levitan Pietra Portekiz Didar Uluğ You Made It! Türkiye Ramak Amin Kazemi Paper Flowers İran Esther Casas Roura Flocky İspanya Özlem Baykuş Rezzan Türkiye Chelo Loureiro Go My Way İspanya ULUSLARARASI DENEYSEL FİNALİSTLERİ 2025 Devina Sofiyanti Whispers Of Exiles Endonezya Priya Sircar Murmuration Abd Narges Elahi Fish Dance İran

Elham Farashah Butterfly Dream İran Gizem Tataroglu Cargo Kanada Yiyao Zhang Persimmon Sonata Abd Jiaying Jing Liminal Abd Carina Pierro Corso Wildflower Portekiz Nebiye Arı My Struggle Türkiye Marta Arjona, Maite Blasco Dolors İspany