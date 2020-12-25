Kadın simitçiye akılalmaz saldırı!

Aksaray'da, bugün saat 06.30 sıralarında, Meydan Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde insanın kanını donduran bir meydana geldi. Simit kafe işleten Canan Ata (30),iş yerinin önünü temizlerken yanına yaklaşan kapüşonlu 2 kişinin sopalı ve yumruklu saldırısına uğradı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
DHA'da yer alan habere göre saldırganlar kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulansla Ata, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir aylık iş göremezlik raporu verilen Ata, Cumhuriyet Savcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu.
"HİÇBİR KADININ BAŞINA GELMESİN"
Sabah geldiğinde iş yerinin önünü temizlerken saldırıya uğradığını belirten Canan Ata, şöyle konuştu: ''İçeri girdim. Sonra iş yerinin önüne temizlemek için dışarı çıktım. Dışarı çıkmamla kimliği belirsiz eli sopalı şahıslarca darp edildim. Hiçbir kadının bu durumu yaşamasını istemem. Kendi ekmek paramızı kazanmak bu kadar zorken, böyle olaylarla daha da zorlaştırmaları zoruma gidiyor.
"BİR AN ÖNCE BULUNMALARINI İSTİYORUM"
Emniyete gidip ifade verdim, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Şahısları bulamadılar ve ben hala takip ediliyorum. Bir an önce bu şahısların yakalanmasını istiyorum. Darp raporu aldım. Adalete güveniyorum. Adaletin bir an evvel tecelli etmesini istiyorum.
POLİS 2 SALDIRGANI ARIYOR
Ben hâlâ dükkanımı açarken tedirgin oluyorum. Allah hiç kimsenin başına böyle bir olay vermesin.
Sözün bittiği yerdeyim.'' Polis, saldırganların yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.
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