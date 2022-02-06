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Kadın şarkıcılar üzerine 10 biyografik film

Başrolünde Büşra Pekin’in oynadığı ‘Dilberay’ın gösterime girdiği hafta, kadın şarkıcıları konu alan filmleri hatırladık. Film sayısı belki fazla değildi ama başroldeki kadın oyuncuların çoğunun Oscar’a aday gösterildiği bir liste çıktı karşımıza. İçlerinden üçünün Oscar’ı kazandığını da belirtelim. Habertürk sinema yazarı Mehmet Açar’ın yazısı.

06.02.2022 - 00:07 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT
HABERTURK.COM

  • LADY SINGS THE BLUES (1972)

    Çocukluğu, gençliği sıkıntılar içinde geçen, tecavüze uğrayan, genelevlerde çalışmak zorunda kalan ve tüm bu acıları seslendirdiği şarkılara adeta işleyen caz efsanesi Billie Holiday’in hayat hikâyesi... Holiday’i canlandıran 1970’li yılların popüler şarkıcısı Diana Ross, Oscar’a aday olma başarısını göstermiş, film gişelerde de beklenmedik bir ilgi görmüştü. Holiday’in 1957’de yayımlanan otobiyografisinden esinlenen film, gerçek olmayan hayali olaylara yer verdiği için eleştirilse de genel olarak beğenilmiş ve 5 Oscar’a aday olmuştu. Sidney J. Furie’nin yönettiği film, en iyi müzisyen biyografilerinden biri olarak kabul edilmesinin yanı sıra birçok seçkide en iyi caz filmleri arasına girmeyi de başarmıştı.

  • MADENCİNİN KIZI (1980)
    (Coal Miner's Daughter)

    Amerikan country müziği üzerinde derin bir etki bırakmış şarkıcı ve besteci Loretta Lynn'in yoksulluktan starlığa uzanan gerçek hikâyesi... 15 yaşında evlenen, 20 yaşına gelmeden işi başından aşkın 4 çocuk annesi bir ev kadını haline gelen Lynn, eşinin doğum gününde hediye ettiği gitarla şarkılar yazmaya başlar... Öylesine yeteneklidir ki müzik dünyasında yükselmeyi başarır. Amerika'nın country kraliçesine hayat veren ve şarkıları bizzat kendi seslendiren Sissy Spacek, bu filmle kazandığı en iyi kadın Oscar'ını sonuna kadar hak etmişti. Tommy Lee Jones'un Doolittle Lynn'i canlandırdığı filmi Michael Apted yönetti.

  • SWEET DREAMS (1985)

    30 yaşında bir uçak kazasında hayatını kaybeden Amerikan country müzik şarkıcısı Patsy Cline’ın hayat hikâyesi… Âşık olduğu Charlie Dick’le (Ed Harris) evlenmek için ilk eşinden ayrılan Patsy Cline (Jessica Lange), müziğe daha çok zaman ayırmak istese de önce çocuklarını büyütmeye odaklanır. Charlie’nin askere gitmesinin ardından menajeri Randy Hughes’ün desteğiyle müzik dünyasında yükselmeye başlar ama bu durum eşi Charlie’nin hiç hoşuna gitmez. Charlie’nin derdi Patsy’ye tümüyle hükmetmektir. Senaryosunu Robert Getchell’in yazdığı, Karel Reisz’ın yönettiği ‘Sweet Dreams’, Patsy Cline’ın orijinal şarkılarına ‘playback’ yapan Jessica Lange’e bir Oscar adaylığı getirmişti.  

  • TINA: AŞKIN BUNUNLA NE İLGİSİ VAR? (1993) 
    (What’s Love Got to Do With It)

    Tina Turner'ın çok satan otobiyografik kitabından Kate Lanier tarafından sinemaya uyarlanan, Brian Gibson tarafından yönetilen film, rock müziğinin kraliçesi Tina'nın yükselişini ve baskıcı, dayakçı eşi Ike Turner'dan nasıl kurtulduğunu konu alıyor... Gösterime girdiği yıl, Tina Turner hayranlarını çok üzen dayak ve şiddet sahneleriyle konuşulmuştu. Öte yandan, odağını çok iyi seçen sağlam ve gerçekçi bir biyografiydi. Her iki karakterin psikolojisini, çatışmalarını derinlikle ele alan film, Oscar’a aday olan Angela Bassett ve Laurence Fishburne'ün harika performanslarıyla da akılda kaldı...

  • SELENA(1997)

    Tex-Mex olarak da bilinen, Meksika ve ABD etkilerini bir araya getiren Tejano müziğinin süper starı Selena Quintanilla-Pérez’in hayat hikâyesi… Çok genç yaşta trajik şekilde hayatını kaybeden Selena Quintanilla-Pérez’i Jennifer Lopez canlandırıyor. Lopez, Altın Küre’ye aday gösterildiği bu filmle birlikte sinema ve müzik kariyerinde yükselişe geçmişti. Gregory Nava’nın yazıp yönettiği film, Selena Quintanilla-Pérez’in ölümünden 2 yıl sonra gösterime girmiş ve genelde olumlu tepkiler almıştı. 

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