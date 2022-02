Kadın şarkıcılar üzerine 10 biyografik film

TINA: AŞKIN BUNUNLA NE İLGİSİ VAR? (1993)

(What’s Love Got to Do With It)



Tina Turner'ın çok satan otobiyografik kitabından Kate Lanier tarafından sinemaya uyarlanan, Brian Gibson tarafından yönetilen film, rock müziğinin kraliçesi Tina'nın yükselişini ve baskıcı, dayakçı eşi Ike Turner'dan nasıl kurtulduğunu konu alıyor... Gösterime girdiği yıl, Tina Turner hayranlarını çok üzen dayak ve şiddet sahneleriyle konuşulmuştu. Öte yandan, odağını çok iyi seçen sağlam ve gerçekçi bir biyografiydi. Her iki karakterin psikolojisini, çatışmalarını derinlikle ele alan film, Oscar’a aday olan Angela Bassett ve Laurence Fishburne'ün harika performanslarıyla da akılda kaldı...