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İstanbul'da olay önceki gün saat 19.00 sıralarında, Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Sur Sokak'taki çorbacıda yaşandı. Gülay Akça (54), Gaziosmanpaşa'da Hüseyin Çizmeci ile birlikte işlettikleri çorbacı dükkanından 4 gün önce ortaklığını bitirerek ayrıldı.

BAŞKA ÇORBACIDA İŞE BAŞLADI DHA'da yer alan habere göre Akça, Bayrampaşa’daki başka bir çorbacıda çalışmaya başladı.

KADININ ÇALIŞTIĞI DÜKKANA GİTTİ Akşam saatlerinde, Hüseyin Çizmeci, Gülay Akça’nın çalıştığı dükkana gitti. İkili tartışmaya başladı.

GÜLAY AKÇA'YA 4 EL ATEŞ ETTİ Hüseyin Çizmeci, yanında bulunan silahla Akça’ya 4 el ateş etti. Bu sırada polis ekiplerinin geldiğini gören Hüseyin Çizmeci, silahı kendi kafasına doğrultarak ateş etti.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan 2 kişiyi, ambulansla hastaneye kaldırdı. Gülay Akça, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Hüseyin Çizmeci'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

"DAHA ÖNCE KANSERİ ATLATTI" Gülay Akça'nın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı. Akça'nın daha önce kanseri yendiğini söyleyen yakın arkadaşı Serpil Aday, "Mücadeleyi seven bir insandı. Kanseri atlattı 5-10 sene önce. Göğüs kanseriydi. Mucizevi bir şekilde kanseri atlattı; 'İşe başlayayım kafam dağılsın' dedi. İş ortağı yüzünden kanseri atlatan arkadaşım şu anda kara toprağın altında" diye konuştu.

ESKİ ORTAĞINA ATEŞ ETTİĞİ ANLAR KAMERADA Olay anı, Gülay Akça'nın çalıştığı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Akça'nın tezgahta bulunan bıçağı alarak dışarıdaki Çizmeci'nin üzerine yürüdüğü görülürken, bu sırada iş yerindeki bir kişi olayı engellemeye çalıştı.

KURŞUNLARIN ARDINDAN YERE YIĞILDI Bu sırada dışarı çıkan Gülay Akça, Çizmeci'nin ateş etmesi sonucu vurularak yere düştü. Gülay Akça'nın yere yığıldığı an kameraya yansıdı.