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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadın ortağı Gülay Akça'yı öldürdü! Dehşet anı kamerada - Son dakika haberleri

        Kadın ortağını öldürdü! Dehşet anı kamerada!

        İstanbul'da, 54 yaşındaki Gülay Akça, çalıştığı iş yerinde eski ortağı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Polisleri gören şüpheli Hüseyin Çizmeci, silahı kendi kafasına doğrultarak ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gülay Akça, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan saldırgan Çizmeci'nin tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi. Gülay Akça'nın daha önce kanseri yendiği öğrenildi. Akça'nın vurulduğu ana ait görüntüler de ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 08:04 Güncelleme: 07.05.2024 - 10:35
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        Kadın ortağını öldürdü! Dehşet anı kamerada!
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        İstanbul'da olay önceki gün saat 19.00 sıralarında, Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Sur Sokak'taki çorbacıda yaşandı. Gülay Akça (54), Gaziosmanpaşa'da Hüseyin Çizmeci ile birlikte işlettikleri çorbacı dükkanından 4 gün önce ortaklığını bitirerek ayrıldı.

        BAŞKA ÇORBACIDA İŞE BAŞLADI

        DHA'da yer alan habere göre Akça, Bayrampaşa’daki başka bir çorbacıda çalışmaya başladı.

        KADININ ÇALIŞTIĞI DÜKKANA GİTTİ

        Akşam saatlerinde, Hüseyin Çizmeci, Gülay Akça’nın çalıştığı dükkana gitti. İkili tartışmaya başladı.

        GÜLAY AKÇA'YA 4 EL ATEŞ ETTİ

        Hüseyin Çizmeci, yanında bulunan silahla Akça’ya 4 el ateş etti. Bu sırada polis ekiplerinin geldiğini gören Hüseyin Çizmeci, silahı kendi kafasına doğrultarak ateş etti.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan 2 kişiyi, ambulansla hastaneye kaldırdı. Gülay Akça, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Hüseyin Çizmeci'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        "DAHA ÖNCE KANSERİ ATLATTI"

        Gülay Akça'nın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı. Akça'nın daha önce kanseri yendiğini söyleyen yakın arkadaşı Serpil Aday, "Mücadeleyi seven bir insandı. Kanseri atlattı 5-10 sene önce. Göğüs kanseriydi. Mucizevi bir şekilde kanseri atlattı; 'İşe başlayayım kafam dağılsın' dedi. İş ortağı yüzünden kanseri atlatan arkadaşım şu anda kara toprağın altında" diye konuştu.

        ESKİ ORTAĞINA ATEŞ ETTİĞİ ANLAR KAMERADA

        Olay anı, Gülay Akça'nın çalıştığı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Akça'nın tezgahta bulunan bıçağı alarak dışarıdaki Çizmeci'nin üzerine yürüdüğü görülürken, bu sırada iş yerindeki bir kişi olayı engellemeye çalıştı.

        KURŞUNLARIN ARDINDAN YERE YIĞILDI

        Bu sırada dışarı çıkan Gülay Akça, Çizmeci'nin ateş etmesi sonucu vurularak yere düştü.

        Gülay Akça'nın yere yığıldığı an kameraya yansıdı.
        Gülay Akça'nın yere yığıldığı an kameraya yansıdı.
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