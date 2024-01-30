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        Haberler Ekonomi Teknoloji Kadın istihdamına 14 milyar TL destek - Teknoloji Haberleri

        Bakan Kacır, "Kadın Girişimcilerimizle Güçlü Yarınlara" programında konuştu

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'yla son iki yılda 56 bin 654 kadının istihdam edildiğini belirterek, "49 bin 500 mikro ve küçük işletmeye, kadın istihdamı için, 14 milyar liranın üzerinde destek ödemesi verdik" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 11:57 Güncelleme: 30.01.2024 - 11:57
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        Kadın istihdamına 14 milyar TL destek
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        "Kadın Girişimcilerimizle Güçlü Yarınlara" programı, Bakan Kacır ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kacır, etkinlikteki konuşmasında, sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınma için hayatın her alanında kadınların varlığının önemine işaret etti.

        "7 TEKNOLOJİ GİRİŞİMİNİN 4'Ü KADIN GİRİŞİMCİLER TARAFINDAN KURULDU"

        Kadınların bilimde, teknolojide, girişimcilikte pek çok Avrupa ülkesindeki kadınlardan daha fazla temsil edilerek, önemli başarılara imza attıklarını dile getiren Kacır, "Öğretim üyelerimizin yüzde 46'sını oluşturan 85 bin kadın bilim insanımız, AR-GE, inovasyon ve yenilikçilik kültürümüzün gelişiminde öncü rol üstleniyor. Girişimcilik ekosistemimizden çıkan, milyar dolar değerlemeyi aşan 7 teknoloji girişimimizin, Turcorn'umuzun, 4'ü kadın girişimciler tarafından kuruldu. İnsansız hava araçlarında dünya lideriysek, yerli ve milli otomobilimizi yollara çıkardıysak bu, kadınlarımızın alın ve akıl teriyle, azmi, çalışkanlığı ve kararlılığıyla mümkün olmuştur."

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        Kacır, "Türkiye Yüzyılı"nda, "Tam Bağımsız Türkiye"ye giden yolu kadınlarla inşa ettiklerini belirterek, TEKNOFEST'i düzenledikleri ilk yıl kadın yarışmacı sayısının yüzde 17 olduğuna, 2023'te bu oranın yüzde 40'lara ulaştığına dikkati çekti.

        "TEKNOLOJİ SEVDALISI KADINLAR YILDAN YILA ARTACAK"

        Teknoloji sevdalısı kadınların yıldan yıla artacağına inandığını dile getiren Kacır, kadınları, gençleri, engellileri, toplumun tüm kesimlerini iş gücüne dahil ederek, onlara fırsat eşitliği sunarak, onların hayallerine, hedeflerine giden yolu açarak "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine ulaşabileceklerini söyledi.

        Kacır, kadınların üretime ve iş gücüne aktif katılımlarını kıymetli bulduklarına işaret ederek, "Doğru fırsatları sunduğumuzda kadınların büyük engelleri aşmak adına ne kadar kararlı olduklarını görüyoruz. Değerlendirilmeyen potansiyelin etkin hale gelmesi ve yeni iş sahaları oluşturmanın en önemli yolu, kadın girişimcilerden ve kadın istihdamından geçiyor." diye konuştu.

        KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEKLER

        Bakanlık olarak kadınları, iş dünyasındaki liderlik yolculuğunda, tüm gayretleriyle desteklemeyi sürdürdüklerinin altını çizen Kacır, KOSGEB programlarıyla kadın istihdamına öncelik verdiklerini ve kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık uyguladıklarını anlattı.

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        Kacır, sağladıkları desteklere ilişkin ise şu bilgileri verdi:

        "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'yla son iki yılda 56 bin 654 kadını istihdam ederken, 49 bin 500 mikro ve küçük işletmeye, kadın istihdamı için, 14 milyar liranın üzerinde destek ödemesi verdik. Geleneksel ve İleri Girişimcilik programları ile son 10 yılda 70 bin kadın girişimcimize, 13 milyar lira destek verdik. KOBİ Finansman Destek Programı ile 6 bin 36 kadın girişimcimize 1,8 milyar liralık finansman sağladık. Kadın Girişimciliği İnisiyatifi'ni başlattık, kalkınma ajanslarımızın 2024 önceliğini 'Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği' teması olarak belirledik. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımının sağlanması amacıyla yürütülen ve hedef kitlenin kadınlar olduğu 202 projeye, 1,5 milyar lira destek verdik. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında hedef kitlesi kadınlar olan 4 projeyi 302 milyon lirayla destekledik. Projeler kapsamında çağrı merkezi, tekstil kent projesi ve jeotermal sera kurulmasını sağladık. Kadın istihdamını güçlendiren, kadınlarımızın sosyal yaşamlarını iyileştiren 390 projeye, kalkınma ajanslarımızla, 580 milyon lira destek verdik."

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        DEPREM BÖLGESİNDEKİ KADINLAR

        Deprem bölgesindeki kadınların iş gücüne ve toplumsal hayata yeniden katılmaları için de çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Kacır, kurdukları atölyelerle, sosyal satın alma programlarıyla, kadın kooperatifleri destekleriyle kadınların istihdamını, sosyal ve ekonomik kalkınmalarını ve girişimcilik ekosistemindeki konumlarını güçlendirdiklerini söyledi.

        Kacır, "Deprem Sonrası KOBİ'lerin Canlanması Projesi"nde kadınlara ait işletmelere ödemelerde öncelik sağladıklarını belirterek, "Program kapsamında, 4 bin 900 kadın işletmecimize destek ödemesi yaptık. Bizler, kadınlarımızın hayatın her alanında daha görünür, daha aktif olması için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

        İKİ PROTOKOL İMZALANDI

        Öte yandan iki bakanlık arasında "Kadın Girişimciliğinin Geliştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü" ve "Bilimsel Araştırma-Geliştirme, Yenilik ve Bilimsel Etkinlik İş Birliği Protokolü" imzalandı.

        "Kadın Girişimciliğinin Geliştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü" ile kadınların toplumsal yaşamdaki konumlarını güçlendirdiklerini vurgulayan Kacır, kadın girişimcilerin yatırım teşviklerinden ve KOSGEB desteklerinden faydalanmalarını kolaylaştırdıklarını anlattı.

        Kacır, kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idareleri aracılığıyla rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunduklarını ve proje destekleri sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Protokolle, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile sahada ortak projelerin geliştirilmesi doğrultusunda işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz. 'Bilimsel Araştırma-Geliştirme, Yenilik ve Bilimsel Etkinlik İş Birliği Protokolü' ile de koruma ve bakım altındaki çocuklarımızı, engelli ve yaşlı bireylerimizi, şiddet mağduru kadınlarımızı ve beraberindeki çocukların, psikolojik, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyoruz. Yapay zeka ve insan işbirliğiyle görme engelli kullanıcılara anlatım hizmeti sunan uygulama geliştiren kadın yarışmacımız, İzmir'de düzenlediğimiz TEKNOFEST'te, 'Engelsiz Yaşam Teknolojileri' yarışmasında birinciliği kazandı. Yarışmacımızın tasarladığı mobil uygulama, bugün 40'a yakın ülkede kullanılıyor. Biliyoruz ki 'Milli Teknoloji Hamlesi', engelleri aşanların omuzlarında yükselecektir. 85 milyon vatandaşımızın her birinin teknoloji geliştirme, üretme, değer katma yolculuğunda yanında olmayı sürdüreceğiz."

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