Kadın hakem Rebecca Welch Premier Lig tarihine geçecek!
İngiltere Premier Lig'de 23 Aralık'ta oynanacak Fulham-Burnley maçı, bir kadın hakemin düdük çalacağı ilk karşılaşma olarak tarihe geçecek. Mücadeleyi 40 yaşındaki kadın hakem Rebecca Welch yönetecek.
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Kadın hakem Rebecca Welch, İngiltere Premier Lig tarihine geçiyor...
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23 Aralık'taki Fulham-Burnley karşılaşmasında görev yapacak olan 40 yaşındaki Welch, Premier Lig tarihinde maç yöneten ilk kadın hakem olarak adını tarihe yazdıracak.
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Hakemlik kariyerine 2010 yılında başlayan Welch, bu sezon Premier Lig’in bir altındaki lig olan Championship’in de ilk kadın hakemi olmuştu.
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Welch bu yıl Championship’in yanı sıra Kadınlar Süper Ligi, Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve Kadınlar Dünya Kupası’nda da maçlar yönetmişti. Bu yıl Kasım ayında Fulham – Manchester United maçında dördüncü hakemlik yaparak Premier Lig’in hakem kadrosunda yer almış ilk kadın olmuştu.
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Öte yandan Rebecca Welch hakkında konuşan İngiltere Hakemler Birliği Başkanı Howard Webb,“Rebecca Welch bugüne kadar büyük maçlar yönetti. Bu, hakemliği düşünen kadınlar ve kızlara da önemli bir örnek olacak” dedi.