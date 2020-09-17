Sephora Türkiye, kadınların girişimcilikte ve sosyal hayatta güçlenmesi, hayatın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması hedefiyle yola çıkan Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) ile el ele vererek kozmetik ve güzellik sektöründe Kadın Girişimcileri Geliştirme Hızlandırma Programı’nı başlattığını duyurdu.
Kadın girişimcilerin, girişim ve öz güven odağında hayatına dokunarak ve destekleyerek, iş hayatında aktif rol almalarına odaklanan programda Sephora ve KAGİDER’in oluşturacağı jüri tarafından seçilecek 5 kadın girişimcinin, Sephora’nın global ve yerel tedarikçi ilkelerini yerine getirmesi şartı ile tanıtım ve promosyon desteği ile sephora.com.tr’de satış imkanı elde edebilecekleri bildirildi.
Bu kapsamda, seçilen 31 kadın girişimci ile dijital ortamda ön tanışma toplantısı yapıldığı bilgisi paylaşıldı.
Sephora Türkiye ve KAGİDER’in ev sahipliğinde gerçekleşen tanışma toplantısının, KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Berrin Kuleli moderatörlüğünde Sephora Türkiye Pazarlama Direktörü Ayça Kaya ve KAGİDER Başkanı Emine Erdem’in söyleyişisiyle başladığı kaydedildi.
Önümüzdeki aylarda planlanan 3 günlük eğitim öncesi için düzenlenen tanışma toplantısında her kadın girişimciye, program hakkında detaylı bilgi aktarıldığı ve tanışma toplantısı sırasında seçilen 31 kadın girişimcinin kendi hikayelerini paylaşma ve programdan beklentilerini anlatma imkanı bulduğu belirtildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!