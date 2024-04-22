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        Haberler Magazin Çakallarla Dans'ın kadın versiyonu da çekilecek - Magazin haberleri

        Çakallarla Dans'ın kadın versiyonu da çekilecek

        Türk sinemasının uzun soluklu serilerinden olan 'Çakallarla Dans'ın kadın versiyon da çekilecek. Murat Şeker ile Ali Tanrıverdi, bu filmin çekim çalışmalarına başladı. Şeker ile Tanrıverdi, aynı zamanda 'Çakallarla Dans'ın 7'ncisini de çekecek

        Giriş: 22.04.2024 - 16:31 Güncelleme: 22.04.2024 - 16:31
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        Kadın çakallar da dans edecek
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        Türk sinemasının uzun solukları serilerinden olan 'Çakallara Dans'ın ilk filmi 2010'da çekildi. Birinci film, çok yüksek gişe elde etmemesine rağmen seri haline getirilen 'Çakallarla Dans'ın diğer filmlerinin gişesi yüksek oldu. 6 filmi için toplamda 6.478.857 bilet kesildi.

        • Çakallarla Dans(2010)... 244.044

        • Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede (2012)... 929.739

        • Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (2014)... 1.666.330

        • Çakallarla Dans 4 (2016)... 1.351.247

        • Çakallarla Dans 5 (2018)... 1.415.733

        • Çakallarla Dans 6 (2022)... 871.764

        TOPLAM... 6.478.857

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        Senaryosunu Ali Tanrıverdi ile birlikte yazan Murat Şeker'in yönettiği ve ortak yapımcısı olduğu filmde başrolleri; Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın ve Hakan Bilgin paylaştı.

        Beyazperdeye; dört kafadarın başlattıkları işleri ellerine yüzlerine bulaştırmaları sonucu başlarına türlü komik olayların yansıtıldığı 'Çakallara Dans'ın 7'nci filminin çekimlerine haziranda başlanacak.

        Murat Şeker ile Ali Tanrıverdi, izleyicilerden ilgi gören Çakallarla Dans'ın kadın versiyonunu da çekmek için çalışmalara başladı. Bu filmde; Didem Balçın'ın canlandırdığı 'Fatma' karakterinin ele başı olduğu bir grup kadının başına türlü komik olaylar gelecek.

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        #Çakallarla Dans
        #Murat Şeker

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