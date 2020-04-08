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Malatya'da kadın jandarma astsubaylar, kırsal mahallerde yaşayan vatandaşların maaş ve sosyal yardım ödemelerini teslim ediyor.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, koronavirüs (kovid-19) ile mücadeleyle ilgili alınan önlemler kapsamında PTT'deki sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle sosyal yardım ödemeleri, polis, jandarma ve PTT görevlileri aracılığıyla hak sahiplerinin evlerinde yapılıyor.

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI DEVREDE

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı' çerçevesinde hak sahiplerinin evlerine giden görevliler, ödemeleri burada gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, zarflara konulan biner liralık yardımı makbuzuyla teslim ediyor.

KIRSALDAKİ MAHALLELERE ULAŞTIRIYORLAR

Malatya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan kadın astsubaylar da, koronavirüs kapsamında yürütülen tedbir ve çalışmalarda aktif görev alıyorlar. Koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülen tedbirler nedeniyle toplumun her kesiminde gösterilen fedakarlıkların bir örneğini de kadın jandarma astsubaylar gösteriyor. Kadın Jandarma astsubaylar, kırsaldaki mahalleleri dolaşarak vatandaşların maaşlarını ve sosyal destek yardımlarını ulaştırıyorlar.

Jandarma ekipleri ayrıca, vatandaşların ihtiyaçlarını da karşılayarak, evlerine kadar teslim ediyorlar.