Kadın 46. bölüm fragmanı dün akşam ekrana gelen Kadın 45. bölümün hemen ardından izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. İzleyiciler ise Kadın 46. bölümde nelerin yaşanacağını merak ediyor. Yeni bölümle ilgili önemli detayların ve ipuçlarının yer aldığı Kadın 45. bölümde izleyiciler büyük bir merakla yeni bölüm fragmanını bekliyor. Peki; Kadın 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KADIN 46. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın, yayınlanan 45. bölümün ardından yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyordu fakat henüz yayınlanmadı. Kadın 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

KADIN 45. BÖLÜM ÖZETİ

Enver’e gönderdiği telefonla Bahar’a ulaşan Sarp’ın tek isteği Bahar ve çocuklarının güvende olmasıdır. Bahar’ın ise tüm olanlardan sonra Sarp’a güveni kalmamıştır. Bundan sonra söyleyeceklerine de inanmak istemez. Çünkü Bahar’ın aşkından daha önemli tek bir şeyi vardır; çocukları. Diğer yandan Nezir de artık hamle yaparak, Bahar ve çocuklarının yaşadığı mahalleye adamlarını gönderir.