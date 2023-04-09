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Kadıköy´de metrobüs yangını

Kadıköy Söğütlüçeşme Durağı´nda park halindeki metrobüsün motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Polis yangının çıkış nedenini araştırmak için inceleme başlattı.

Giriş: 09.04.2023 - 09:32 | Güncelleme: ABONE OL
Kadıköy´de metrobüs yangını
Metrobüste yangın paniği
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DHA

Kadıköy Söğütlüçeşme Durağı´nda park halindeki metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü.

Söğütlüçeşme metrobüs durağında park halindeki 34 TR 6172 plakalı metrobüsün motor kısmında saat 06.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede metrobüsün motor kısmını kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, metrobüsün yanan motor kısmını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın metrobüsün diğer kısmına sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı. Polis yangının çıkış nedenini araştırmak için inceleme başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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