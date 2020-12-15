Haydarpaşa'da mermer tabanlı gizemli yapı...

İHA

İstanbul’da Haydarpaşa Garı'nda 2018 Mayıs ayında başlatılan arkeolojik kazılarda İstanbul’un özellikle de Kadıköy’ün tarihine ışık tutacak çok önemli bulgular elde edildi.

İHA'nın haberine göre son çalışmalarda peronların altında mermer tabanlı, apsidal formlu mimari yapı tespit edilirken içinde toplu mezarların da çıktığı yapı şimdilik gizemini koruyor.

Öte yandan 12. yüzyılda yaşamış olan Geoffry Villehordouin'in kitabında burada ihtişamlı bir saray yapısının olduğu belirtiliyordu.

Yapı içerisinden çıkarılan mermer parçaları, renkli mozaik taşları ve renkli cam parçaları Villehordouin’in anlattıklarını destekliyor.

KLASİK DÖNEME AİT SİKKELER BULUNDU

Haydarpaşa'da yapılan kazı çalışmalarında bulunan tarihi eserler bununla sınırlı değil. Zira kazıda ortaya çıkan 18 bine yakın sikke MÖ 7. yüzyıldan günümüze dek Kadıköy/Khalkedon tarihine dair bilgiler sundu.

İlk kez sistematik bir arkeolojik kazıda klasik döneme ait Khalkedon sikkelerine ulaşıldığı ifade edildi.

Elde edilen sikkeler eskiden Körler Ülkesi olarak da adlandırılan Kadıköy’ün bugün olduğu gibi geçmişte de ticari bir canlılığa sahip olduğunu gösterdi.

LİMANA AİT MENDİREK DE ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan geniş duvarları ile limana ait mendirek de kazının önemli mimari buluntusu olarak kaynaklara geçti.

Kazı alanının batısında ‘Peronlar Bölgesi’ndeki kazı çalışmaları sırasında, Erken Bizans dönemi yapı kompleksi ortaya çıkarıldı.

Alanda ortaya çıkarılan bir diğer önemli yapı ise alanın kuzeyinde hâlâ suyu akmakta olan ayazma. Kazı çalışmalarında 2 adet su haznesi gün yüzüne çıkarıldı.

Antik kaynaklardan toplanan bilgiler, buranın Roma döneminde yaşamış Dionysisos Byzantios’un “Boğaziçi’nde Bir Gezinti” adlı kitabında yer verilen Damalis burnundan Kadıköy’e kadar olan kıyı betimlemelerinde anlattığı ve Hermegora adını verdiği kesintisiz akan su kaynağı ile eşleşiyor.

Kaynak suyu üzerine Erken Bizans döneminde iki adet su haznesi inşa edilmiş ve burası çeşme olarak uzun yıllar kullanılmıştı.