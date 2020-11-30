Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 50. dakikada itibarın 1 kişi eksik oynamasına rağmen 4-3 mağlup ederek Kadıköy'de 15 yıllık kazanma hasretine aynı skorla noktayı koydu. Rakibini 2005'te de 10 kişiyle 4-3 yenen siyah-beyazlılar, tarihi bir zafere imza atarken bu galibiyet her açıdan camiaya ilaç oldu. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; 3 maddede dev galibiyetin önemi:
1 - ZİRVEYE TUTUNDU
Lige Trabzonspor galibiyeti ile başlasa da sonraki 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı. Ancak sonrasında toparlanan siyah-beyazlılar, son 2 haftada ise çok kritik zaferler elde etti. Kadrosunda birçok eksiğe rağmen Başakşehir'i sahasında 3-2 mağlup eden Kartal, Fenerbahçe deplasmanında da 50. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen 4-3 kazandı. Bu galibiyetlerle puanını 16 yapan Beşiktaş, zirve yarışında "Ben de varım" dedi.
2 - SERGEN YALÇIN ELEŞTİRİLERE NOKTAYI KOYDU
Sezona kötü bir giriş yapan Beşiktaş'ta yaşanan puan kayıplarının ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın performansı ve kadro tercihleri eleştirilmişti. Ancak 48 yaşındaki çalıştırıcı zorlu virajlarda farkını gösterdi. Takımdaki önemli eksiklere rağmen Başakşehir'i ve Fenerbahçe'yi devirmeyi bilen Yalçın, bu iki maçta kenardan gösterdiği performansla eleştirilere net bir şekilde nokta koydu.
3 - YÖNETİM RAHAT BİR NEFES ALDI
Beşiktaş'ta kötü başlayan sezonda yönetim de eleştirilerden payını almıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, özellikle transferde geç kalındığı yönünde eleştirilse de Kadıköy'deki dev zafer yönetime de rahat bir nefes aldırdı. Yeni transferlerden Josef de Souza, Aboubakar, Rosier ve Ghezzal'in takıma katkısı günden güne artarken bu durum sıkıntılı günlerin ardından yüzleri güldürdü.
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