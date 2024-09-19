Kadıköy'de trafik kazası: 4 yaralı
Kadıköy'de bir otomobilin park halindeki 2 otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
Fenerbahçe Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi'nde seyreden otomobil, park halindeki 2 otomobile çarptı.
Kaza sonrası park halindeki otomobilin yanında bekleyen 4 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla götürüldü.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.