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Kadıköy'de taksi ücreti tartışması: Şoför bacağından vuruldu

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde taksi şoförü ile yolcu arasındaki ücret tartışması kanlı bitti. Taksi şoförü bacağından vuruldu. 

Giriş: 31.12.2022 - 04:46 | Güncelleme: ABONE OL
Kadıköy'de taksi ücreti tartışması: Şoför bacağından vuruldu
DHA

Kadıköy'de bir taksi şoförü, taksimetre ücreti tartışmasının ardından bacağından vuruldu.

Olay saat 00.00 sıralarında Kızıltoprak Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 TFR 73 plakalı taksinin şoförü Hüseyin Gür, Kadıköy sahilden aldığı yolcu ile Kızıltoprak Mahallesi Bağdat Caddesi´ne geldi.

Taksimetrede yazan ücreti fazla bulan yolcu ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüdü kavgaya dönüştü. Bu sırada belinden çektiği tabanca ile taksi şoförü Hüseyin Gür´e ateş eden yolcu, ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağından yaralanan taksi şoförü Hüseyin Gür´ü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Fotoğraf: DHA

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