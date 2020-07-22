İHA

Kadıköy’de bir iş yerinde iddiaya göre, iş meselesi yüzünden çakın kavgada bir kişi önce göğsünden bıçaklandı ardından yerde tekmelendi.

İHA'nın haberine göre olay, geçen günlerde Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre, iş meselesi yüzünden iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir neden dolayı tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga iş yerinin dışına taşarak büyüdü. Kavga eden kişilerden birisi yanındaki bıçağı çıkararak arkadaşını göğsünden bıçakladı. Bıçaklayan şahıs, kafa atarak yere düşürdüğü yaralı kişi daha sonra da defalarca tekmeledi. Dehşet dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bıçaklı şahıs, araya giren vatanlarca olay yerinden uzaklaştırıldı. Ardından kayıplara karıştı. İlk müdahalesi olay yerinden geçen acil tıp teknikeri bir vatandaş tarafından yapılan yaralı şahıs, Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis tarafından yakalanan kaçan kişinin, tutuklandığı öğrenildi.