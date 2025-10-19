Kadıköy'de penaltı kararı!
Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Fenerbahçe, penaltı kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Fenerbahçe, penaltı kazandı.
Karşılaşmanın 19. dakikadasında topla içeri sokulan Dorgeles Nene, Balkovec'le girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Oyuna devam kararı veren Ali Şansalan'a VAR'dan izleme tavsiyesi geldi. VAR incelemesi sonrası beyaz noktayı gösteren Ali Şansalan, Balkovec'e yaptığı faul sebebiyle sarı kart gösterdi.
23. dakikada topun başına geçen Anderson Talisca, kendi soluna yerden vurdu ve ağları havalandırdı.