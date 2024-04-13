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        Haberler Gündem İstanbul Kadıköy'de park halindeki 2 otomobil alev alev yandı - Güncel haberler

        Kadıköy'de park halindeki 2 otomobil alev alev yandı

        Kadıköy'de park halindeki otomobilde başlayan yangın, yanında bulunan otomobile de sıçradı. Yangın sonrası araçlar kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 02:10 Güncelleme: 13.04.2024 - 02:10
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        Kadıköy'de park halindeki araçlar alev aldı
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        Olay, saat 00.00 sıralarında Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi.

        Park halinde bulunan otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada, kısa sürede büyüyen yangın, yanında bulunan otomobile de sıçradı.

        Alev alev yanan otomobiller itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Yangın sonrası otomobiller kullanılamaz hale geldi.

        Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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