Kadıköy'de park halindeki 2 otomobil alev alev yandı

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Olay, saat 00.00 sıralarında Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi.

Park halinde bulunan otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada, kısa sürede büyüyen yangın, yanında bulunan otomobile de sıçradı.

Alev alev yanan otomobiller itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası otomobiller kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.