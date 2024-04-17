Kadıköy'de 'laf atma' cinayeti: İndirimsiz müebbet hapis cezası

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Kadıköy'de 14 Ekim 2023 tarihinde Davut Atakov, Almanya'dan gelen kız arkadaşı Simge Tuğcu ile sokakta yürürken, 57 yaşındaki Ali Kumsal Şallı'nın genç kadına laf atması üzerine çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Ali Kumsal Şallı hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talep edildi.

Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuklu sanık Ali Kumsal Şallı, müşteki anne Oğulgözel Atakov, tanık Simge Tuğcu ve taraf avukatları katıldı.

"KEŞKE KIZ ARAKDAŞINI DİNLESEYDİ DE BUNLAR OLMASAYDI"

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Ali Kumsal Şallı, "Bu olay gerçekten bir kaza. Ölen kişiyi tanımam etmem. Kendi halimde oturuyordum. Kafaları güzeldi. Laf atmadım. İkisinin kafası güzeldi. Bana bakıyordu. Neden bakıyor diye şüpheye düştüm. Gözlerim de bozuk anlayamadım. 20 dakika ilerledi sonra bana doğru geldi. 'Kız arkadaşıma mı bakıyordun' dedi ve saldırmaya başladı. Yanımda çakı vardı. Kız arkadaşı ‘aşkım yeter bırak adamı’ dedi. Keşke onu dinleseydi de bunlar olmasaydı. Çakıyı korkutmak amacıyla boşa salladım. Kan falan görmedim. Öldüğünden ertesi gün haberim oldu çok şaşırdım. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

"GÖZ GÖZE GELDİK BİZE LAF ATTI" Tanık olarak dinlenen Atakov’un kız arkadaşı Simge Tuğcu, "Davut ile caddede yürüyorduk. Şahsın yanından geçerken göz göze geldik bize laf attı. Davut geri dönüp haddini bil dedi. Şahıs yine laf attı. Davut geri döndü. Aralarında itiş kakış oldu. Yerdeyken Davut’u bıçakladı. Şahıs yerden kalkarken bıçağı elinde gördüm. Sonra şahıs kaçtı. Davut bana doğru gelirken üzeri kan olmuştu" dedi.

"OĞLUMUN DÜĞÜN KONVOYUNU DÜŞÜNÜRKEN CENAZE KONVOYUYLA DEFNETTİM" Anne Dilber Atakov da "Ben bir anneyim. En ağır cezayı almasını istiyorum. Oğlum namusunu korurken onu öldürüyor. Oğlumu öldürdüğü gün beni de öldürdü. Çocuğumun kimseye zararı yoktu. Oğlumun düğün konvoyunu düşünürken cenaze konvoyuyla defnettim" dedi. MAHKEME İNDİRİM UYGULAMADI Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ali Kumsal Şallı’nın ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme, sanık hakkında takdiri indirim uygulamadı.