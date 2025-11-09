Habertürk
        Kadıköy'de genç kadını kolonyayla yakarak yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı | Son dakika haberleri

        Kadıköy'de genç kadını kolonyayla yakarak yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

        Kadıköy'de, yüzüne kolonya döküp ateşe verdiği genç kadını yaraladığı öne sürülen kadın tutuklandı.

        Giriş: 09.11.2025 - 21:10 Güncelleme: 09.11.2025 - 21:10
        Genç kadını kolonyayla yaktı
        Kadıköy'de Caferağa Mahallesi Sakızgülü Sokak'taki bir eğlence mekanında 1 Kasım'da Gözde Yılmaz'ın (31) yüzüne kolonya dökülüp ateşe verilmesi sonucu yaralandığı yönünde yapılan ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

        Yapılan incelemede yüzünde ve boyun çevresinde yanıklar oluştuğu anlaşılan Yılmaz, Kartal Dr. Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli kadın S.A.G. aynı gün yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli kadın, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

        Yüz, boyun ve gövdesinin sol tarafında ikinci derece yanık oluşan Gözde Yılmaz'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        *Haberin görseli İHA'ya aittir.

        Yazı Boyutu
