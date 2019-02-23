23 ŞUBAT 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kadıköy’de kimliği tespit edilemeyen bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle “Çocuğum otobüsün altında” diyerek belediye otobüsünün altına girdi. Hareket etmek üzere olan otobüs vatandaşların uyarısı üzerine durduruldu.
Akılalmaz olay, sabah saatlerinde Kadıköy Osmanağa Mahallesi Rıhtım Caddesi üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs “Çocuğum otobüsün altında, onu kurtarmam lazım” diyerek durakta yolcu indiren özel halk otobüsünün arka kısmından altına girdi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen hareket etmek üzere olan otobüsün şoförünü uyararak durdurdu.
KAZA DİYE GELEN EKİPLER DE ŞAŞIRDI
Otobüsün altında yatan şahsa çevredeki vatandaşlar “Ne yapıyorsun? Çıksana oradan” diyerek uyarmasına rağmen otobüsün altından çıkmadı. Bunun üzerine durum vatandaşlarca polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine kaza diye gelen ekipler otobüs altında hiç yara almadan çevreye bakan şahsı görünce şoke oldu. Otobüsün altına henüz ne sebeple girdiği öğrenilemeyen şahıs yaklaşık yarım saatlik ikna çabalarının ardından otobüsün altından çıkartılarak gözaltına alındı.
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"KAZA FİLAN OLMADI, OTOBÜSÜN ALTINA GİRDİ"
Otobüs şoförü Ali Uçar olayın bir anda olduğunu belirterek, “Otobüsün arkasından koşarak geldi, otobüsün altına girdi. Kaza falan olmadı kesinlikle, otobüsün altına girdi ve çıkmadı. Yolcu indiriyordum ben bir anda oldu, ‘çocuğum var otobüsün altında’ dedi ve altına girdi” dedi
"BEBEĞİ OLDUĞUNU SÖYLEYEREK GİRDİ"
Olayı gören çevredeki vatandaşlar otobüsün altında bebeği olduğunu söyledi ve bir anda otobüsün atlına girdiğini belirterek, “Kaza değildi, bir anda otobüsün arka tarafına girdi, zorla çıkardı ekipler, motorun arkasında bebeği olduğunu söyleyerek girdi, ekipler araştırıyor” diye konuştu.
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