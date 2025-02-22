Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Kadife Tavşan', 23 Şubat’ta başlıyor

        'Kadife Tavşan', 23 Şubat’ta başlıyor

        Margery Williams'ın 1922 yılında kaleme aldığı 'Kadife Tavşan', 23 Şubat'ta Maximum Uniq Hall'da başlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 21:47 Güncelleme: 22.02.2025 - 21:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        23 Şubat'ta başlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        'Kadife Tavşan', Alper Kul’un uyarlamasıyla sahneye taşınıyor. BKM yapımcılığında sahnelenecek olan oyunun yönetmenliğini ise Sevinç Erbulak ve Alper Kul üstleniyor. Müzikli ve danslı yapısıyla dikkat çeken bu büyüleyici çocuk oyunu, vicdan, sevgi ve merhamet gibi evrensel temaları işleyerek günümüz çocuklarına görsel bir şölen sunmayı amaçlıyor. Oyun, modern pedagojiyi merkeze alarak, çocuklara kendi değerini bulmayı ve kendini olduğu gibi kabul etmeyi anlatıyor.

        Sahnede bu etkileyici hikayeyi canlandıran oyuncular, oyunun onlar için ne ifade ettiğini ve bu yolculukta yaşadıkları duyguları paylaştılar. Oyuncuların gözünden 'Kadife Tavşan'ı daha yakından tanımak ve sahne arkasındaki duygularını keşfetmek için onların içten mesajlarına kulak veriyoruz.

        REKLAM

        Oyunun başrol oyuncularından Aslı Tandoğan, "23 Şubat'ta Maximum Uniq Hall’da başlıyoruz. Margery Williams’ın yazdığı bir çocuk hikayesi olan 'Kadife Tavşan'ı tiyatroya uyarlarken nasıl yapacağımızı çok sorguladık. Fakat sonunda o kadar güzel bir iş çıktı ki, bu bizi çok mutlu etti. Alper bu değerli hikayeyi fark ederek çocuk oyunu olarak uyarladı ve metni kendisi yazdı. Ortaya hem müzikli hem danslı, çok tatlı bir metni olan harika bir çocuk oyunu çıktı. Günümüz çocukları, bizim çocukluğumuzdaki gibi büyümüyor. Onların bizim gibi olmasını beklemek doğru değil çünkü bambaşka bir dünyaya doğdular.

        Vicdan, sevgi ve merhamet her zaman en önemli değerler. Çocuklarımıza mutlaka bu değerleri kazandırmalıyız. Bunun dışındaki her şey zaman içinde değişebilir. Biz de oyunumuzda tam olarak bunu vurguluyoruz" diyerek oyunun çocuklara kazandırmak istediği değerleri anlatıyor.

        Aslı Tandoğan’ın bu samimi açıklamalarını Alper Kul tamamlıyor; "Aslı da, ben de birer veliyiz. Benim çocuklarım 6 ve 11 yaşında, Aslı’nın çocukları ise 6 ve 10 yaşında. Tamamen veli içgüdüsüyle yaklaştığımız bir durum. Düzgün, fayda üreten, birey olan çocuklar yetiştirmeye çalışıyoruz ve bunun neticesinde böyle bir hikayeyi sahneye taşımak istedik. Oyuna yaklaşırken de bu düşüncedeydik. Dünyada en çok kitabı basılan, satılan, anlatılan bir hikayeymiş bu. Küçük Prens gibi bilinen bir metin aslında.

        Biz pedagoglarımızın da yönlendirmesiyle oyunu düzenledik. Modern pedagojide kimsenin kimseye ihtiyacı olmadığını vurgulamak, eski pedagoji anlayışının yanı sıra çocuğun, oyuncağın, kişinin bizzat kendisi olması ve bu şekilde sevilmesi üzerine bir metin oluşturduk. Biz kendi çocuklarımıza da aynı şeyi anlatmaya çalışıyoruz. Bir sihirli değnek veya bir beyaz atlı prens gelip seni kurtarmayacak, yaptıklarından sen sorumlusun, düzgün bir insan ol. Kendin olduğunda zaten gerçek oluyorsun" diyerek oyunun pedagojik alt metnini açıklıyor.

        Oyunun duygusal dokusunu anlamlı kılan bir diğer isim ise Yosi Mizrahi. Mizrahi, oyunun temasını şöyle anlatıyor; "Esasında oyunun söylemi gerçeklik üzerine kurulu ama biraz da 'kendin ol', 'iyi ol' ve 'kendini bul' mesajlarını veriyor. Bu oyun, bir çocuğun oyuncağıyla yalnızca oyun oynamak için değil, onu gerçekten sevdiğinde oyuncağın da onu hiçbir zaman bırakmayacağını anlatan bir metne sahip"

        Bu güçlü ve anlamlı yorumlar, 'Kadife Tavşan'ın yalnızca bir çocuk oyunu olmadığını, aynı zamanda her yaştan izleyiciye hitap eden derin bir anlatı sunduğunu gösteriyor. 23 Şubat'ta Maximum Uniq Hall'da sahnelenecek bu özel oyun, çocukların hayal dünyasını zenginleştirirken, yetişkinleri de duygusal bir yolculuğa çıkaracak.

        'Kadife Tavşan' 23 Şubat'ta Maximum Uniq Hall'da sizleri bekliyor!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kadife Tavşan
        #alper kul

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gönen'de facianın eşiğinden dönüldü
        Gönen'de facianın eşiğinden dönüldü
        'Nefes alabiliyorum çok şükür'
        'Nefes alabiliyorum çok şükür'
        Tavanı kırıp daireye giren zanlı yakalandı
        Tavanı kırıp daireye giren zanlı yakalandı
        Trump: Musk daha saldırgan olmalı
        Trump: Musk daha saldırgan olmalı
        Kar yağışı ne kadar sürecek? Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Kar yağışı ne kadar sürecek? Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Kripto para soygunu Bybit'i vurdu!
        Kripto para soygunu Bybit'i vurdu!
        AK Parti büyük kongreye hazır...
        AK Parti büyük kongreye hazır...
        "Çok çekişmeli maçlar olacak!"
        "Çok çekişmeli maçlar olacak!"
        Mahkum silahla idam edilmeyi tercih etti
        Mahkum silahla idam edilmeyi tercih etti
        Diş hekimini başından vurdu! Müthiş iddia... "2 çocuğumun babası çıktı!"
        Diş hekimini başından vurdu! Müthiş iddia... "2 çocuğumun babası çıktı!"
        UEFA sıralaması güncellendi! Sadece F.Bahçe...
        UEFA sıralaması güncellendi! Sadece F.Bahçe...
        Mertens’in pili bitiyor!
        Mertens’in pili bitiyor!
        7000 günle kıdem tazminatı
        7000 günle kıdem tazminatı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        17 yaşında gelen ölüm! "Sevgilime kim yazdı" cinayeti!
        17 yaşında gelen ölüm! "Sevgilime kim yazdı" cinayeti!
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Habertürk Anasayfa