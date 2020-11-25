KADES nedir? KADES uygulaması nasıl kullanılır? Sorusu bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddette Mücadele Günü olması sebebiyle kadın vatandaşlarımız tarafından merak konusu oldu. İşte İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Kadın Destek Uygulaması KADES hakkında detaylar...
KADES NEDİR?
KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.
KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.
KADES UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?
KADES uygulamasını öncelikle GooglePlay'den veya AppleStore'dan indirmeniz gerekiyor. Ardından uygulamaya konum bilgilerinizi doldurmanız gerekiyor. Eşinden şiddet gören veya bir başkasından şiddet görme ihtimalinde bulunan kadınların sisteme dokunmaları halinde acil çağrı merkezine bildiride bulunmuş oluyor. Böylelikle size en yakın polis ekipleri olay yerine geliyor.
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