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        Haberler Gündem Kaderine terk edilen 232 yıllık Cami-i Kebir Meclis gündeminde

        Kaderine terk edilen 232 yıllık Cami-i Kebir Meclis gündeminde

        Restorasyon kararı alınalı 10 yıl oldu fakat çalışma bir türlü başlayamadı. 232 yıllık Cami-i Kebir'i Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 26.11.2024 - 19:28 Güncelleme: 26.11.2024 - 19:28
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        232 yıllık Cami-i Kebir Meclis gündeminde
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        Elazığ’ın en kıymetli tarihi zenginliklerinden biri olan 232 yıllık Cami-i Kebir’in kaderine terk edilmiş halini daha önce gündeme taşımıştım. Restorasyon kararı alınmasının ardından 10 yıl geçmesine rağmen hâlâ somut bir adım atılmış değil.

        232 yıllık miras restorasyon bekliyor
        232 yıllık miras restorasyon bekliyor

        Geçtiğimiz aylarda Cami-i Kebir’in durumu TBMM’ye de yansımış, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na soru önergesi verilmişti. Restorasyonun 2025 yılı yatırım programında değerlendirilmesi gündemde. Fakat henüz netleşen bir plan-proje yok.

        Cami-i Kebir’in kaderine terk edilmiş hali geçtiğimiz günlerde yine bütçe görüşmeleri sırasında meclis gündemine geldi. Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı ve Antalya milletvekili Cavit Arı, Cami-i Kebir’in restorasyona alınmasını istedi. Elazığ halkı da ivedi bir şekilde çalışmaların başlamasını bekliyor…

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        #Elazığ
        #Cami-i Kebir
        #haberler
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