KADERİMİN OYUNU 22. NELER OLACAK?

Cemal, oğlunun hastalığıyla hayatının en büyük sınavını verirken kendini derin hesaplaşmaların içinde bulur. Ahmet’in hayata tutunması için tüm Demirhanların seferber olmaları beklenmedik sonuçlara gebe olacaktır. Helin’in Asiye’ye kurduğu sinsi plan, Asiye ve çocuklarını yepyeni bir mücadelenin ortasında bırakır.