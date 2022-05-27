Her şeyin istediği gibi gittiğini düşünen Helin’in hayatı çalan bir telefonla alt üst olur. Asiye ise bu durumdan dolayı sorumlu tutulacağından habersizdir. Helin’in Asiye’yle olan hesaplaşmasından haberdar olan Cemal bütün oyunu yeni baştan kuracaktır.