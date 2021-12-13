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Kaderimin Oyunu oyuncuları-Karderimin Oyunu ne zaman, hangi gün?

Kaderimin Oyunu oyuncuları - Karderimin Oyunu ne zaman, hangi gün yayınlanıyor?

NGM Medya imzasıyla her hafta Cuma akşamları yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkan yeni dizi Kaderimin Oyunu araştırılıyor. Star TV'nin ilk bölümüyle dikkatleri üzerine çeken Kaderimin Oyunu dizisinin senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınıyor. Kaderimin oyunu oyuncuları kim? Kaderimin oyunu konusu ne?

13.12.2021 - 19:19 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • KADERİMİN OYUNU KONUSU 

    İlk bölüm çekimleri Amasya'da gerçekleştirilen Kaderimin Oyunu dizisinin hikayesi çöyle: 

     

    Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye’nin hayatı, gözünden sakındığı kızı Nergis’in başına gelen felaketle tepetaklak olur. Bunun üzerine kızını korumak uğruna, çocuklarıyla beraber dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklenen Asiye’nin yolu, kendilerine yardım eden hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişir. İnsani duygularla onlara yardımcı olan ve arabasına alan Mahir, verdiği bu kararla hem kendisinin hem de Asiye ve çocuklarının kaderini değiştireceğinden henüz habersizdir. Mahir sayesinde Demirhan Konağına sığınan Asiye için bu bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcıdır. 

  • Asiye

    Öykü Karayel

  • Cemal

    Akın Akınözü

  • Harun

    Müfit Karacan

  • Helin

    Meriç Aral

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