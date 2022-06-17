Yeni yılın hakkında en çok konuşulan yapımlarından biri olan Kaderimin Oyunu dizisinin yeni bölümü günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Peki, Kaderimin Oyunu bu aşam yayınlanacak yeni bölümü son bölüm mü olacak?