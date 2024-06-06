Kademeli emeklilik tablosu 2024: Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak?
Kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. EYT'nin çıkmasıyla 9 Eylül 1999'dan sonra çalışmaya başlayanlarla ile aralarında 17 yıla yakın bir fark oluştu. Bu kapsamda kademeli emeklilik beklentisi gündeme geldi. Milyonlarca çalışanın belirlenen yaş ve prim gününe ulaştıktan sonra kısmi olarak emekli olmasını sağlayan kademeli emeklilik yasası detayları araştırması sıklaştı. İşte, "Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak?" sorularının yanıtları...
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Kademeli emeklilik ile ilgili güncel bilgiler merak ediliyor. EYT düzenlemesinden yararlanamayan çalışanları yakından ilgilendiren kademeli emeklilik gündemdeki yerini koruyor. Peki, kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak? İşte, konuya dair detaylar haberimizin devamında...
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KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 26 Şubat 2024 tarihli AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gazetecilere açıklama yaptı.
Işıkhan, "Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." ifadelerini kullandı.
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KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?
30 Mayıs 2024 tarihli Para Gündem programında Sena Alkan sordu; Haberturk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas anlattı. Barlas, "Kademeli emeklilik gündeme gelir mi?" sorusuna yönelik şöyle konuştu: Bu yeni yarattığı mağduriyetin büyüklüğü tabii hani bir seçim daha bekleyecek bana kalırsa. Yani bu muhtemelen bir sonraki seçimde artık masaya konulacak.
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KADEMELİ EMEKLİLİK SENARYOLARI
Kademeli emeklilik, muhalefet tarafından Meclis'e sunuldu ancak şu anda bu konu hakkında resmi bir açıklama yok. Ancak olası bir kademeli emeklilikte şöyle bir senaryo öngörülüyor;
9 Eylül 1999 sonrasında çalışanlarda 6.250 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.
2000 sonrasında çalışanlarda 6.325 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.
2001 sonrasında çalışanlarda 6.400 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.
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2002 sonrasında çalışanlarda 6.475 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.
2003 sonrasında çalışanlarda 6.550 prim günü şartı ile kadınlar 44, erkekler 46 yaşında emekli olabilir.
2004 sonrasında çalışanlarda 6.625 prim günü şartı ile kadınlar 45, erkekler 47 yaşında emekli olabilir.
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2005 sonrasında çalışanlarda 6.700 prim günü şartı ile kadınlar 46, erkekler 48 yaşında emekli olabilir.
2006 sonrasında çalışanlarda 6.775 prim günü şartı ile kadınlar 47, erkekler 49 yaşında emekli olabilir.
2007 sonrasında çalışanlarda 6.850 prim günü şartı ile kadınlar 48, erkekler 50 yaşında emekli olabilir.
2008 sonrasında çalışanlarda 6.925 prim günü şartı ile kadınlar 49, erkekler 51 yaşında emekli olabilir.
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KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU